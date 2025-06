Najbliższy weekend przyniesie przerwy techniczne w kilku bankach działających w Polsce. Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Credit Agricole, Bank Pocztowy oraz Toyota Bank zaplanowały prace serwisowe, które mogą utrudnić korzystanie z przelewów, bankowości mobilnej, płatności kartą i usługi BLIK. W niektórych przypadkach dostęp do systemów bankowych będzie całkowicie zablokowany.

W niektórych bankach nie będzie można wypłacać gotówki kartą z bankomatów / Shutterstock

Santander Bank Polska - największe utrudnienia już od piątku wieczorem

Santander zapowiedział szeroko zakrojone prace serwisowe w nocy z piątku na sobotę (6-7 czerwca). Od godziny 23:00 do 7:30 niedostępne będą:

bankowość internetowa,

przelewy zwykłe i natychmiastowe,

płatności w sklepach internetowych,

usługa BLIK,

Kantor Santander (niedostępny już od 21:00).

Dodatkowo między północą a 2:00 w sobotę nie będzie można wypłacać gotówki kartą z bankomatów Santander ani dokonywać wpłat kartą we wpłatomatach tej sieci. Aplikacja mobilna będzie w tym czasie dostępna tylko częściowo.

Płatności kartą w sklepach stacjonarnych oraz wypłaty z bankomatów innych niż Santander będą działały bez zakłóceń.

ING Bank Śląski - sobotnie prace w module Makler

W sobotę, 7 czerwca, ING Bank Śląski planuje prace technologiczne, które potrwają od 8:00 do 20:00. W tym czasie niedostępny będzie moduł Makler w systemie Moje ING. Inne funkcje bankowości elektronicznej powinny działać bez zakłóceń.

Credit Agricole - nocna przerwa i ograniczenia w usługach

Credit Agricole zapowiada przerwę techniczną w nocy z soboty na niedzielę (7-8 czerwca) między godziną 23:00 a 10:00. Niedostępne będą:

aplikacja mobilna,

system CA24 eBank i Strefa Biznesu,

przelewy online,

usługa BLIK.

W tym czasie nie będą wysyłane powiadomienia SMS o transakcjach kartą. Wpłaty dokonane we wpłatomatach zostaną zaksięgowane dopiero po zakończeniu prac. Bank apeluje do klientów, by wcześniej podpisali wszystkie oczekujące umowy w systemach CA24 oraz wykonali planowane przelewy.

Choć karty płatnicze w sklepach i bankomatach będą działać, bank zaleca posiadanie przy sobie gotówki "na wszelki wypadek".

Bank Pocztowy - utrudnienia w niedzielę

W niedzielę, 8 czerwca, Bank Pocztowy przeprowadzi dwie przerwy techniczne. Pierwsza potrwa od godziny 5:00 do 6:00 i uniemożliwi realizację płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D Secure.

Druga przerwa zaplanowana jest w godzinach 7:00-13:00. W tym czasie klienci nie będą mogli:

płacić kartą w internecie (3D Secure),

pobierać danych karty, w tym karty wirtualnej,

dodawać kart do cyfrowych portfeli: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay czy Xiaomi Pay.

Toyota Bank - całodniowe prace serwisowe

Toyota Bank zaplanował prace techniczne również w niedzielę, 8 czerwca, w godzinach 8:00-22:00. W tym czasie mogą wystąpić problemy z:

logowaniem do systemu bankowości elektronicznej,

dostępem do automatycznego serwisu telefonicznego,

autoryzacją płatności kartowych,

korzystaniem z szybkich płatności internetowych.

Wszystkie instytucje zapowiadające przerwy techniczne przepraszają za niedogodności i apelują do klientów, by odpowiednio wcześniej zrealizowali zaplanowane operacje finansowe. Choć większość kart płatniczych będzie działać normalnie, w niektórych sytuacjach gotówka może okazać się niezbędna.