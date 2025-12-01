Choć w kalendarzu mamy grudzień, niektórzy już teraz zastanawiają się, gdzie spędzić kolejne lato. Osoby, które chcą uniknąć tłumów, powinny rozważyć wizytę w Izoli – słoweńskim mieście położonym nad brzegiem Adriatyku. Tak przynajmniej przekonują dziennikarze portalu Time Out.
- Izola została wyróżniona przez Time Out jako jedno z 10 najbardziej niedocenianych miejsc w Europie.
- Nazwa miasta pochodzi od włoskiego słowa "isola", czyli wyspa, co podkreśla jego wyjątkowy charakter.
- W centrum miasta zabytkowe kamienice sąsiadują z pracowniami lokalnych artystów.
- W Izoli odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych.
- W mieście warto zobaczyć w tym rzymską willę, muzeum Izolana i barokowy pałac.
- Restauracje w Izoli dają możliwość spróbowania kuchni opartej na świeżych owocach morza.
"To miejsce, gdzie słoweńskie wybrzeże lśni najjaśniej" - piszą o Izoli autorzy zestawienia. Miasto znalazło się na szczycie listy 10 najbardziej niedocenianych przez turystów miejsc w Europie, gdzie można wypocząć bez wydawania fortuny. Co jeszcze przemawia za tym niewielkim miastem?
Izola to rybackie miasteczko liczące około 15 tysięcy mieszkańców, które zachwyca niepowtarzalnym klimatem i bogatą historią. Od XIII do końca XVIII wieku miasto znajdowało się pod panowaniem Wenecjan i było ważnym ośrodkiem handlu oliwkami, rybami i winem. Słoweńska organizacja turystyczna podkreśla, że Izola zachowała ducha dawnych czasów, co widać zarówno w architekturze, jak i w codziennym życiu mieszkańców.
Nazwa Izola pochodzi od włoskiego słowa "isola", czyli wyspa. Przez wieki miasto rzeczywiście było wyspą, oddzieloną od lądu wąskim przesmykiem. Dopiero na początku XIX wieku, ze względów sanitarnych i praktycznych, mieszkańcy zasypali cieśninę, tworząc półwysep, na którym dziś rozciąga się urokliwe stare miasto. Spacerując wąskimi, krętymi uliczkami, można poczuć zapach rozmarynu i sosny, a także - jak twierdzą Słoweńcy - usłyszeć echa dawnego romansu Izoli z morzem.
Izola to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. W centrum miasta zabytkowe kamienice sąsiadują z pracowniami lokalnych artystów.
Wśród najważniejszych wydarzeń odbywających się w mieście warto wymienić regaty o Międzynarodowy Wiosenny Puchar Izoli, Wielkanocny Jarmark Antyków i Tradycji, Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Kino Otok Isolacinema", Dni Oliwy, Wina i Ryb oraz tradycyjną "Ucztę Rybaka". Latem miasto tętni życiem dzięki koncertom i spotkaniom artystycznym.
Izola to także raj dla miłośników historii. Wśród najważniejszych zabytków wymienić można ruiny rzymskiej willi w Simonov zaliv, interaktywne muzeum Izolana - The House of Sea oraz barokowy pałac Besenghi degli Ughi. Z wieży kościoła św. Maurycego rozciąga się panorama na miasto, morze i okoliczne wzgórza.
Słoweńskie miasto jest też odpowiednie dla tych osób, które zamiast leżeć na plaży wolą się poruszać. Aktywni turyści docenią trasy rowerowe, w tym popularną Parenzanę,oraz możliwość uprawiania sportów wodnych - np. pływania na desce SUP.
Okoliczne wzgórza zachęcają do pieszych wędrówek, a bliskość Parku Krajobrazowego Strunjan pozwala podziwiać spektakularne klify i rezerwat przyrody.
Izola słynie z doskonałej kuchni opartej na świeżych owocach morza. Rybackie tradycje są tu wciąż żywe, a lokalne restauracje i bary serwują wyśmienite dania - od aromatycznej zupy rybnej, przez smażone sardynki, po wykwintne kolacje w restauracjach z widokiem na morze.
Dzięki dogodnemu położeniu Izola stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania innych atrakcji słoweńskiego wybrzeża, takich jak Piran, Koper czy słynne jaskinie krasowe.
Na liście Time Out znalazły się także Machynlleth w Walii, Tilburg w Holandii, Ulcinj w Czarnogórze oraz włoska Terracina. Doceniono również Göteborg, Płowdiw, Aarhus i Banja Lukę.