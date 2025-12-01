Choć w kalendarzu mamy grudzień, niektórzy już teraz zastanawiają się, gdzie spędzić kolejne lato. Osoby, które chcą uniknąć tłumów, powinny rozważyć wizytę w Izoli – słoweńskim mieście położonym nad brzegiem Adriatyku. Tak przynajmniej przekonują dziennikarze portalu Time Out.

Izola przyciąga fanów sportów wodnych / Shutterstock

Izola została wyróżniona przez Time Out jako jedno z 10 najbardziej niedocenianych miejsc w Europie.

Nazwa miasta pochodzi od włoskiego słowa "isola", czyli wyspa, co podkreśla jego wyjątkowy charakter.

W centrum miasta zabytkowe kamienice sąsiadują z pracowniami lokalnych artystów.

W Izoli odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych.

W mieście warto zobaczyć w tym rzymską willę, muzeum Izolana i barokowy pałac.

Restauracje w Izoli dają możliwość spróbowania kuchni opartej na świeżych owocach morza.

"To miejsce, gdzie słoweńskie wybrzeże lśni najjaśniej" - piszą o Izoli autorzy zestawienia. Miasto znalazło się na szczycie listy 10 najbardziej niedocenianych przez turystów miejsc w Europie, gdzie można wypocząć bez wydawania fortuny. Co jeszcze przemawia za tym niewielkim miastem?

Izola to rybackie miasteczko liczące około 15 tysięcy mieszkańców, które zachwyca niepowtarzalnym klimatem i bogatą historią. Od XIII do końca XVIII wieku miasto znajdowało się pod panowaniem Wenecjan i było ważnym ośrodkiem handlu oliwkami, rybami i winem. Słoweńska organizacja turystyczna podkreśla, że Izola zachowała ducha dawnych czasów, co widać zarówno w architekturze, jak i w codziennym życiu mieszkańców.

Miasto z historią i romantyczną duszą

Nazwa Izola pochodzi od włoskiego słowa "isola", czyli wyspa. Przez wieki miasto rzeczywiście było wyspą, oddzieloną od lądu wąskim przesmykiem. Dopiero na początku XIX wieku, ze względów sanitarnych i praktycznych, mieszkańcy zasypali cieśninę, tworząc półwysep, na którym dziś rozciąga się urokliwe stare miasto. Spacerując wąskimi, krętymi uliczkami, można poczuć zapach rozmarynu i sosny, a także - jak twierdzą Słoweńcy - usłyszeć echa dawnego romansu Izoli z morzem.

Kulturalne i kulinarne atrakcje

Izola to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. W centrum miasta zabytkowe kamienice sąsiadują z pracowniami lokalnych artystów.

Wśród najważniejszych wydarzeń odbywających się w mieście warto wymienić regaty o Międzynarodowy Wiosenny Puchar Izoli, Wielkanocny Jarmark Antyków i Tradycji, Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Kino Otok Isolacinema", Dni Oliwy, Wina i Ryb oraz tradycyjną "Ucztę Rybaka". Latem miasto tętni życiem dzięki koncertom i spotkaniom artystycznym.

Izola to także raj dla miłośników historii. Wśród najważniejszych zabytków wymienić można ruiny rzymskiej willi w Simonov zaliv, interaktywne muzeum Izolana - The House of Sea oraz barokowy pałac Besenghi degli Ughi. Z wieży kościoła św. Maurycego rozciąga się panorama na miasto, morze i okoliczne wzgórza.

Coś dla aktywnych

Słoweńskie miasto jest też odpowiednie dla tych osób, które zamiast leżeć na plaży wolą się poruszać. Aktywni turyści docenią trasy rowerowe, w tym popularną Parenzanę,oraz możliwość uprawiania sportów wodnych - np. pływania na desce SUP.

Okoliczne wzgórza zachęcają do pieszych wędrówek, a bliskość Parku Krajobrazowego Strunjan pozwala podziwiać spektakularne klify i rezerwat przyrody.

Raj dla smakoszy

Izola słynie z doskonałej kuchni opartej na świeżych owocach morza. Rybackie tradycje są tu wciąż żywe, a lokalne restauracje i bary serwują wyśmienite dania - od aromatycznej zupy rybnej, przez smażone sardynki, po wykwintne kolacje w restauracjach z widokiem na morze.

Świetna baza wypadowa

Dzięki dogodnemu położeniu Izola stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania innych atrakcji słoweńskiego wybrzeża, takich jak Piran, Koper czy słynne jaskinie krasowe.