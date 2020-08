Okulary należące do Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiej walki o niepodległość, zostały sprzedane na aukcji za 260 tys. funtów. Wcześniej, przez ponad dwa dni leżały w kopercie wystającej ze skrzynki pocztowej domu aukcyjnego - podają brytyjskie media.

Nabywcą okularów został kolekcjoner ze Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzona w piątek w formie zdalnej aukcja trwała sześć minut.



Do wysokiej ceny, za którą sprzedano okulary - kilkunastokrotnie wyższej niż ich cena wyjściowa - przyczyniła się szeroko opisywana historia ich pozostawienia w skrzynce pocztowej domu aukcyjnego East Bristol Auctions.



Niespełna trzy tygodnie temu pracownik firmy znalazł wystającą ze skrzynki pocztowej zwykłą kopertę z okularami w środku i informacją, że w przeszłości należały do Gandhiego.



Jak się okazało, ich właściciel próbował je przynieść osobiście, ale ponieważ w piątek po południu dom aukcyjny był już zamknięty, a w weekendy nie pracuje, zostawił je w kopercie w skrzynce pocztowej wraz z prośbą o kontakt.



Znalezione zostały dopiero w następny poniedziałek. Właścicielem okularów był starszy mężczyzna, którego wuj, jako podziękowanie za jakąś przysługę, otrzymał je bezpośrednio od Gandhiego, gdy obaj na początku XX w. mieszkali w Południowej Afryce, a później były one przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie.



Dom aukcyjny oszacował ich wartość na 15 tys. funtów. Jak poinformował Andrew Stowe z East Bristol Auctions, uzyskane 260 tys. funtów to absolutny rekord, jeśli chodzi o licytacje przeprowadzone w tym domu aukcyjnym.