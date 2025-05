Planujesz spędzić wakacje w malowniczej miejscowości Limone sul Garda, położonej nad brzegiem słynnego włoskiego Jeziora Garda? To miejsce, które co roku przyciąga turystów z całego świata, znane jest z zapierających dech w piersiach widoków, krystalicznie czystej wody oraz wyjątkowej atmosfery. Jednak w tym roku osoby wybierające się tam mogą spotkać się z pewną niemiłą niespodzianką. Władze miejscowości wprowadziły bowiem nowy zakaz, który dotyczy wszystkich odwiedzających – a jego nieprzestrzeganie będzie egzekwowane w sposób radykalny.

Zakaz spożywania alkoholu w Limone sul Garda – nowe przepisy mogą zaskoczyć turystów! / Shutterstock

W Limone sul Garda od tego roku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej od 19 kwietnia do 1 listopada.

Zakaz dotyczy picia alkoholu na ulicach, placach, parkach i ogrodach, a jego złamanie grozi grzywną od 25 do 500 euro.

Chcesz wiedzieć, jak dokładnie te zmiany wpłyną na Twoją wizytę nad Gardą? Przeczytaj artykuł

Z informacji zamieszczonych na stronie "gardasee.de" wynika, że od tego roku w Limone sul Garda obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że picie wina, piwa, koktajli, czy spritzów na ulicach, placach, parkach lub ogrodach będzie w okresie od 19 kwietnia do 1 listopada surowo karane. Przygotuj się więc na to, że łamanie tego zakazu może znacznie podnieść koszty Twojego wypoczynku nad Jeziorem Garda - grzywna za naruszenie nowych przepisów mogą wynieść od 25 do nawet 500 euro!

Decyzja o wprowadzeniu zakazu nie była podjęta bez przyczyny. Jak podają lokalne źródła, w tym "gardatoday.it", burmistrz Franceschino Risatti, który niedawno podpisał odpowiednią uchwałę, chce w ten sposób zapewnić większą czystość i porządek w przestrzeni publicznej. Spożywanie alkoholu na ulicach często wiąże się z hałasem i konfliktami - a te właśnie zjawiska mają zostać ograniczone. Władze Limone sul Garda liczą, że nowe regulacje przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz doświadczeń turystów odwiedzających to malownicze miejsce.

Warto zaznaczyć, że zakaz nie obejmuje wszystkich form spożywania alkoholu. Dozwolone jest picie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych oraz na imprezach oficjalnie zatwierdzonych przez gminę. Ponadto, sklepy i stoiska z napojami mogą sprzedawać alkohol na wynos, ale tylko w zapieczętowanych lub szczelnie zamkniętych pojemnikach, wyraźnie przeznaczonych do spożycia w domu lub w hotelu.