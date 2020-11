„Kazanie na dzień Wszech Świętych" (In Die Omnium Sanctorum) z połowy XV wieku - to jedno z najstarszych zachowanych kazań, spisanych w języku polskim. Oryginał znajduje się w bibliotece Kapitularnej w czeskiej Pradze.

Tekst kazania poprzedza polski przekład fragmentu Ewangelii św. Mateusza o błogosławieństwach.

To dowód na stałość dnia Wszystkich Świętych - mówi w rozmowie z Krzysztofem Kotem ksiądz prof. Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dokładnie ten sam fragment Ewangelii czytany jest również dzisiaj, w naszych czasach w uroczystość Wszystkich Świętych - wyjaśnia. Jak zauważa, także grzechy o których mowa w XV-wiecznym kazaniu są zawsze takie same. Tam autor wspomina o pijaństwach w zajazdach, co można by przenieść na czasy dzisiejsze - podkreśla. Zdaniem profesora, piękno tego tekstu polega także na tym, że jest on bardzo uniwersalny. Mamy tu przejście przez wieki tych samych treści. Może one były pisane różnym językiem, dotyczyły różnych rzeczywistości, ale odnosiły się do praw, które są ponadczasowe - tłumaczy ksiądz prof. Marcin Wysocki. Jesteśmy bardzo podobni do tych ludzi z XV wieku - podkreśla.