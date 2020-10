​Rozbawiali, wzruszali, inspirowali. Jedni poświęcili życie swoim pasjom, drudzy udowadniali, że najważniejsza jest prawda i poszanowanie praw każdego człowieka. Dziś wspominamy tych, którzy odeszli w minionym roku. To m. in. Adam Słodowy, Romuald Lipko, Paweł Królikowski, czy Kobe Bryant i Kirk Douglas.

Marie Fredriksson - wokalistka Roxette

Marie Fredriksson, wokalistka szwedzkiego zespołu Roxette, zmarła 9 grudnia 2019. Miała 61 lat. Zostawiła męża Mikaela Bolyosa oraz dzieci Josefinę i Oscara.

W dniu jej śmierci jej menadżerka Dimberg Jernberg napisała: Z wielkim smutkiem musimy poinformować, że zmarła nasza największa i najbardziej ukochana artystka. Marie Fredriksson odeszła o poranku 9 grudnia.



Jakimż to cudownym marzeniem przyszło nam się dzielić - tymi słowami swoją partnerkę z zespołu pożegnał Per Gessle, z którym Fredriksson od 1986 roku współtworzyła Roxette. Debiutowali singlem "Neverending Love". Światowy sukces przyniosła im wydana w kwietniu 1989 roku piosenka "The Look".

Adam Słodowy - twórca programu "Zrób to sam"

Adam Słodowy zmarł 10 grudnia 2019. Tydzień przed swoją śmiercią obchodził 96. urodziny. Do szpitala trafił tuż po nich.

Adam Słodowy uwielbiał majsterkowanie i dzielił się tym z ogromnym gronem swoich fanów. Był popularyzatorem nauki oraz prowadzącym popularnego programu telewizyjnego dla młodzieży "Zrób to sam".

Program nadawany był przez 24 lata między 1959-1983 rokiem. Audycja była częścią czwartkowego "Ekranu z bratkiem", a potem niedzielnego "Teleranka". Słodowy prezentował w nim osobiście, jak z ogólnie dostępnych rzeczy robić zabawki i przedmioty użytkowe.

Problemy zdrowotne zaczęły się od udaru, który Adam Słodowy przeszedł 4 lata przed śmiercią. Od tamtego momentu miał poważne kłopoty.

Kobe Bryant - legenda Los Angeles Lakers

Kobe Bryant zmarł 26 stycznia 2020. Był jednym z tych, którzy inspirowali. Pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers, w którym występował przez 20 sezonów (1996-2016). Klub zastrzegł jego dwa ligowe numery koszulek (8 i 24).

Sportowiec zginął w katastrofie w Południowej Kalifornii. Na pokładzie helikoptera, który stanął w płomieniach, było w sumie pięć osób. Nikt nie przeżył wypadku. Kobe Bryant miał 41 lat.

Kirk Douglas - ikona światowego kina

Zmarł 5 lutego 2020 w Beverly Hills. Dożył 103 lat.

Wybitny amerykański aktor, legenda światowego kina, Kirk Douglas. Smutną informację przekazał jego syn, Michael Douglas. Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kirk Douglas opuścił nas dzisiaj w Los Angeles, w wieku 103 lat - przekazał mediom.

Światową sławę zdobył tytułową rolą przywódcy powstania niewolników w filmie "Spartakus" z 1960 roku w reżyserii Stanleya Kubricka. Zagrał w takich hollywoodzkich produkcjach jak: "Ostatni zachód słońca" z 1961 roku, "Układ" z 1969 roku czy "Był sobie łajdak" z 1970 roku.

Romuald Lipko - lider Budki Suflera

Romuald Lipko - kompozytor, multiinstrumentalista - zmarł 6 lutego. Zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 69 lat.

W lubelskim zespole Budka Suflera Lipko zaczynał jako basista, a od lat 80. grał na klawiszach.

Był autorem lub współautorem wszystkich największych przebojów Budki Suflera, w tym piosenek "Jolka, Jolka pamiętasz", Takie tango", "Bal wszystkich świętych", "Cień wielkiej góry", "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz", "Memu miastu do widzenia", "Moja Alabama", "Ratujmy co się da" i wielu innych.

Jerzy Gruza - twórca "Czterdziestolatka"

Jerzy Gruza miał 87 lat. Zmarł 16 lutego 2020 roku.

Był reżyserem i scenarzystą filmowym, telewizyjnym i teatralnym. Aktor, twórca niezwykle popularnych filmów i seriali: "Dzięcioł", "Przeprowadzka", "Alicja", "Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy", "Wojna domowa", "Czterdziestolatek", "Motylem jestem czyli romans czterdziestolatka", "Alicja", "Pierścień i róża", "Czterdziestolatek. 20 lat później", "Gosia i Małgosia".

O śmierci reżysera poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Paweł Królikowski - Kusy z "Rancza"

Zmarł 27 lutego 2020 roku. Miał 58 lat.

Był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym. Widzowie zapamiętali go m.in. z roli lekarza onkologa profesora Sławomira Starzyńskiego w telenoweli "Na dobre i na złe", policjanta Igora Rosłonia (w jednym z odcinków nazwanego Jaworek) w serialu "PitBull" (2007-2008), w roli policjanta w serialu "Fałszerze - powrót Sfory" (2006) oraz Kusego w serialu "Ranczo" (od 2006-2016).

Paweł Królikowski już w grudniu 2019 roku trafił w poważnym stanie do szpitala. Przeszedł tam zabieg usunięcia tętniaka mózgu - po raz drugi, bo aktor poddał się operacji neurochirurgicznej również w 2015 roku.

Emil Karewicz - odwórca Brunnera

Zmarł 18 marca 2020. Miał 97 lat.

Był aktorem teatralnym i filmowym. Wystąpił w "Kanale" Andrzeja Wajdy, wcielając się w postać porucznika "Mądrego", zastępcy "Zadry", oraz w "Cieniu" Jerzego Kawalerowicza, jako prowokator Jasiczka, w "Bazie ludzi umarłych" Czesława Petelskiego, gdzie zagrał Tadka "Warszawiaka".

Zagrał też króla Władysława Jagiełłę w "Krzyżakach" Aleksandra Forda. Największą sławę przyniosła mu jednak rola Hermanna Brunnera w serialu "Stawka większa niż życie".

Krzysztof Penderecki - wybitny polski kompozytor

Zmarł 29 marca 2020 roku w wieku 86 lat.

Nazwany przez brytyjskiego Guardiana "prawdopodobnie największym żyjącym polskim kompozytorem" Krzysztof Penderecki skomponował cztery opery, osiem symfonii i szereg innych utworów orkiestrowych, wśród których uwagę zwracają zwłaszcza "Pasja wg Świętego Łukasza" i "Polskie Requiem".

Jego utwory wielokrotnie wykorzystywano w filmie - i przez Andrzeja Wajdy w "Katyniu" po "Stanleya Kubricka w "Lśnieniu". Penderecki miał imponujący wkład w rozwój polskiej i światowej kultury. Był profesorem i rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie.

Jerzy Łapiński - polski Danny DeVito

Zmarł 13 maja 2020. Miał 79 lat.



Łapińskiego można było oglądać między innymi w takich produkcjach jak: "Krajobraz po bitwie", "Azyl", Konsul", "Samson", "Aktorzy prowincjonalni", "Diabły, diabły", "Kryminalni", "13 posterunek", "Świat według Kiepskich", "Na dobre i na złe" czy "Złotopolscy".

Ze względu na niski wzrost (160 cm) Jerzego Łapińskiego nazywano często "polskim Dannym DeVito".

Agnieszka Gaździńska - Łapińska przekazała informację o śmierci poprzez media społecznościowe. Żegnaj, tato - napisała córka aktora.

Ennio Morricone - legendarny włoski kompozytor i dyrygent

Muzyk trafił do rzymskiej kliniki, w której zmarł 6 lipca 2020 roku. Miał 91 lat.

Włoski kompozytor i dyrygent, legendarny muzyk. Był autorem ścieżek dźwiękowych do ponad 500 filmów.

Ennio Morricone kilka dni przed śmiercią trafił do szpitala po tym, jak upadł i złamał kość udową.

Andrzej Strzelecki - dr Kozłowski z "Klanu"

Chorował na nieoperacyjnego raka płuc. Zmarł 17 lipca w wieku 68 lat.

Andrzej Strzelecki był doskonale znany fanom teatru, kinematografii oraz seriali telewizyjnych.

Ogólnokrajową rozpoznawalność zyskał między innymi dzięki długoletniej roli w serialu "Klan", gdzie wcielił się w postać doktora Tadeusza Koziełło-Kozłowskiego oraz licznym produkcjom kinowym.

Jacek Czyż - głos Tygryska z "Kubusia Puchatka"

Zmarł 24 lipca 2020 roku. Miał 67 lat.

Najbardziej kojarzony z dubbingiem. Podkładał głos do takich postaci jak Tygrysek w "Kubusiu Puchatku", Rafiki z "Króla Lwa," Diabeł Tasmański w "Kosmicznym Meczu" czy Argus Filch w "Harrym Potterze".

Ewa Demarczyk - legenda estrady

Był też aktorem teatralnym oraz filmowym.

Ewa Demarczyk, artystka, piosenkarka - znana dzięki takim utworom jak: "Karuzela z Madonnami", "Rebeka" i "Grande Valse Brillante" - zmarła 14 sierpnia. Miała 79 lat.

Przez wiele lat występowała w krakowskiej "Piwnicy Pod Baranami". Demarczyk odnosiła też sukcesy za granicą. Wystąpiła choćby w paryskiej Olympii.

W 1963 roku wystąpiła na I Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonała piosenki: "Karuzela z madonnami", "Czarne anioły" i "Taki pejzaż". Za swój występ otrzymała nagrodę festiwalu. W tym samym roku wydała swoją pierwszą płytę.

Henryk Wujec - działacz opozycyjny

Zmarł 15 sierpnia 2020 roku mając 79 lat.

Polityk, fizyk, działacz Solidarności w czasach PRL-u, były wiceminister rolnictwa. W latach 70. zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Robotników, za co został zwolniony z pracy.

W 1980 roku wstąpił do "Solidarności", był członkiem władz krajowych. Po wybuchu stanu wojennego został internowany. Później kilkakrotnie trafiał jeszcze do więzienia. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

Piotr Szczepanik - wykonawca "Żółtych kalendarzy" i "Goniąc kormorany"

O śmierci artysty poinformowała córka artysty Jagoda Maria Szczepanik. Zmarł 20 sierpnia 2020 roku dożywszy 78 lat.

Piosenkarz, gitarzysta i aktor - Piotr Szczepanik. Był wykonawcą jednej z najpiękniejszych polskich ballad o miłości "Kochać", a także takich utworów jak "Goniąc Kormorany" i "Żółte kalendarze". Również Szczepanik poświęcił się działalności opozycyjnej.

Był m.in. współorganizatorem Festiwalu Piosenki Prawdziwej w 1981 r. Podczas stanu wojennego organizował niezależną, podziemną scenę muzyczną.

Chadwick Boseman - Czarna Pantera od Marvela

Zmarł w Los Angeles w wieku 43 lat. Przyczyną zgonu była choroba nowotworowa.

Aktor filmowy i telewizyjny, znany z roli Czarnej Pantery w serii filmów wytwórni Marvel Studios.

Edward Mikołajczyk - gospodarz "Studia 2"

Po raz pierwszy wcielił się w tę postać w produkcji "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" z 2016 r. a następnie w filmach "Czarna Pantera" oraz "Avengers: Wojna bez granic".

Zmarł 8 września 2020 roku. Miał 79 lat.

Dziennikarz, znany szczególnie w latach 70., kiedy współprowadził telewizyjny program rozrywkowo-publicystyczny "Studio 2".

W 2002 roku z okazji 50-lecia Telewizji Polskiej prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył odznaczenia państwowe ponad 30 dziennikarzom i artystom. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał m.in. Mikołajczyk.

Gienek Loska - zwycięzca "X-Factor"

Muzyk w 2018 roku doznał wylewu krwi do mózgu. Przez długi czas był w śpiączce. Odszedł w wieku 45 lat.

Karierę muzyczną zaczął w Grodnie na Białorusi, gdzie spotkał Andrzeja "Makara" Makarewicza - razem z którym założył zespół Seven B.

Jako wschodząca gwiazda rocka na Białorusi, w latach 90., grupa przyjechała do Polski na klika koncertów. Splot wypadków sprawił, że została w Polsce na dłużej. Członkowie grupy osiedlili się w Krakowie stając się dość szybko lokalną atrakcją (grając najpierw na ulicy, a później w małopolskich klubach).

Przełomem okazał się udział w polskiej edycji "X Factor". Gienek występując w drużynie Czesława Mozila został laureatem programu. Sukces umożliwił rejestrację i wydanie płyty.

Zmarł na Białorusi, skąd pochodził, w otoczeniu najbliższych osób.

Jan Kułaj - przewodniczący NSZZ Rolników

Zmarł 10 września 2020 roku. Miał 62 lata.

Legendarny pierwszy przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". Na początku 1981 roku Jan Kułaj był jednym z przywódców protestów rzeszowskich.

Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany i przetrzymywany w Konstancinie-Jeziornie. Został wypuszczony po 5 miesiącach.

Ruth Bader Ginsburg - ikona amerykańskiego sądownictwa

Zmarła w wyniku powikłań związanych z chorobą nowotworową w wieku 87 lat.

Sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ruth Ginsburg była szczególnie wyczulona na sprawy dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry i orientację seksualną.

Była darzona ogromnym szacunkiem.

Michał Ilczuk - polski himalaista

Zginął w Karakorum. Do tragedii doszło 1 października 2020 roku.

Ciało Michała Ilczuka prawdopodobnie pozostanie na niezdobytej do tej pory górze. W chwili wypadku warunki pogodowe były złe.

Jego partner Jakub próbował mu pomóc tego dnia, ale nie było na to szans - powiedział agencji AFP Karrar Haidri, rzecznik pakistańskiego klubu wspinaczkowego.

W Karakorum znajduje się 18 z 50 najwyższych szczytów świata, w tym legendarny K2 (8611 m).

Kenzo Takada - japoński projektant mody

Zmarł 4 października na Covid-19. Miał 81 lat.

Takada był pierwszym japońskim projektantem mody, który osiedlił się w Paryżu i zrobił tam światową karierę - przypomina AFP.

W 1965 roku przybył do Francji. Pięć lat później założył w Paryżu dom mody Kenzo, projektujący i sprzedający odzież, akcesoria i perfumy. Swoją markę sprzedał następnie w 1993 roku gigantowi tej branży LVHM.

Paweł "Kelner" Rozwadowski - lider polskiego punk rocka i reggae

Miał 58 lat. Zmarł 11 października 2020 roku.

Wokalista, gitarzysta i autor tekstów, współzałożyciel zespołów Izrael oraz Deuter. Był jedną z czołowych postaci polskiego punk rocka i reggae.

Jako szesnastolatek utworzył zespół Fornit, który w 1980 r. wziął udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Nowej Fali w Kołobrzegu.

Do legendy przeszła ich piosenka "Lepsza kiła od IŁ-a", która w ironiczny sposób nawiązywała do samolotów radzieckiej produkcji. Za ten utwór formacja otrzymała zakaz działalności w PRL.

Ryszard Ronczewski - wieloletni aktor Teatru Wybrzeże

Zmarł 17 października 2020 roku w wieku 90 lat. Był zakażony koronawirusem.

Wystąpił w kilkudziesięciu filmach, m.in. w: "Krzyżakach", "Faraonie", "Szatanie z siódmej klasy", "O dwóch takich, co ukradli księżyc", "Zezowatym szczęściu", "Wilczych echach", "Starej baśni" i "Pokłosiu".

Stanisław Kogut - senator PiS

Zmarł 18 października 2020 roku w wieku 67 lat w Gorlicach. Był zakażony koronawirusem.

Był senatorem VI, VII, VIII i IX kadencji.

Reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. Był m.in. przewodniczącym Komisji Infrastruktury oraz członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Wojciech Pszoniak - wybitny polski aktor filmowy i teatralny

Zmarł 19 października 2020 roku w wieku 78 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową.

Artysta, znany m.in. z dzieł Andrzeja Wajdy. Pszoniak trafił pod opiekę Andrzeja Wajdy, gdzie zagrał pamiętną rolę dziennikarza i Stańczyka w "Weselu". Niebywałą popularność w Polsce przyniosła mu także rola żydowskiego przedsiębiorcy Moryca w "Ziemi obiecanej" na podstawie powieści Władysława Reymonta.

Od lat 80. mieszkał we Francji, jednak wciąż był związany z Polską.

Dariusz Gnatowski - Arnold Boczek ze "Świata według Kiepskich"

Zmarł 20 października 2020 roku w szpitalu w Krakowie. Miał 59 lat. Jak wynika z naszych informacji, Gnatowski miał zapalenie płuc i ciężką niewydolność oddechową.

Popularność przyniosła Gnatowskiemu m.in. rola Arnolda Boczka, sąsiada Kiepskich w serialu "Świat według Kiepskich".

Od wielu lat poważnie chorował, miał cukrzycę. Chętnie wspierał innych chorych. Grał m.in. w spektaklu "Słodki drań" o dyrygencie, który nie może poradzić sobie z chorobą. Jego bohater mówił: "Cukrzyca nie zachwyca, ale można z nią żyć".

Agnieszka Fatyga - gwiazda polskiej estrady

30 października w wieku 62 lat zmarła znana aktorka Agnieszka Fatyga.była aktorką teatralną i telewizyjną, piosenkarką, śpiewaczką i pianistką. Publiczność znała ją głównie z występów estradowych.