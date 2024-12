W kalendarzu dziś 1 grudnia - wielu z nas rozpoczyna odliczanie do Wigilii. Jak umilić sobie czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia? Dobrym pomysłem będzie kalendarz adwentowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jaka jest, wcale niekrótka, historia kalendarza adwentowego? Jak wyglądał pierwotnie i czym różni się od współczesnych wersji? I wreszcie - jak go samodzielnie przygotować? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym artykule.

Jedna z najmilszych tradycji adwentowych

Kalendarz z drobnymi upominkami na każdy dzień, to jedna z najmilszych tradycji adwentowych, uwielbiana przede wszystkim przez dzieci. To zwyczaj, który pomaga celebrować ten wyjątkowy czas w roku, uatrakcyjnia go i wprowadza w świąteczny nastrój. To również wspaniały pomysł na spędzenie wolnego czasu z bliskimi - kalendarz możemy przygotować własnoręcznie, np. z udziałem członków rodziny czy przyjaciół. Może być oryginalnym prezentem, zwłaszcza jeśli damy upust wyobraźni i wykonamy go samodzielnie.

Kalendarz z drobnymi upominkami na każdy dzień, to jedna z najmilszych tradycji adwentowych / Shutterstock

Podarki w kartonikach, woreczkach i kopertach

Klasyczny kalendarz adwentowy składa się z 24 ponumerowanych okienek, drzwiczek czy przegródek, które często są udekorowane bożonarodzeniowymi motywami. Adwentowe drobiazgi można ukryć też w kartonikach, woreczkach albo kopertach. Znajdują się w nich niespodzianki - najczęściej smakołyki, ale coraz częściej też drobne gadżety, choinkowe ozdoby albo kosmetyki. Na każdy dzień przypada jeden podarek.

Adwentowe drobiazgi można ukryć np. w woreczkach / Shutterstock

Jak wyglądał pierwszy kalendarz adwentowy?

Kalendarz adwentowy nie jest wymysłem współczesnych czasów. Jego historia jest wyjątkowa i długa - sięga niemal 200 lat. Zwyczaj, obecnie znany na niemal całym świecie, zapoczątkowali niemieccy luteranie.

Pierwszy kalendarz adwentowy powstał ponoć w 1839 roku, a jego pomysłodawcą był prowadzący w Hamburgu przytułek dla sierot pastor ks. Johann Hinrich Wichern. Aby urozmaicić dzieciom oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę ustawił w świetlicy ogromną świecę, a dookoła niej 24 mniejsze. Podopieczni codziennie, w trakcie wieczornych spotkań spędzanych na śpiewach i modlitwie zapalali kolejne świeczki. Trwało to aż do Wigilii.

Zwyczaj podchwycono z czasem na terenie całych Niemiec. W wielu protestanckich rodzinach odliczanie zaczęło przyjmować inne formy - np. rysowano na drzwiach lub ścianach kreski. Wymazywano po jednej każdego dnia, aż do 24 grudnia. Czasem dzieci otrzymywały po jednym obrazku z motywem religijnym - również do czasu nadejścia Wigilii.

Innym zwyczajem było zamieszczanie każdego dnia innego obrazka z motywem biblijnym. W niektórych domach, w ramach odliczania, wkładano po jednym źdźble słomy do szopki - trwało to również do pierwszej gwiazdki.

Pierwsze kalendarze adwentowe w wersji drukowanej pojawiły się w XIX wieku - ten stworzony w 1902 roku Hamburgu miał formę zegara. Inną miała drukowana wersja stworzona w Monachium, około 1903 roku. Zawierała 24 obrazki do wycięcia oraz specjalny arkusz z okienkami do naklejania.

Dom towarowy Fortnum and Mason w Londynie zamieniony w kalendarz adwentowy / Avalon / PAP

Później przyszedł czas na kalendarze ze słodkościami. Ich wynalazcą był drukarz Gerhard Lang, a konkretniej... jego mama. Lang jako mały chłopiec uwielbiał święta i nie mógł się ich doczekać. Jego rodzicielka, chcąc umilić dziecku czas do Wigilii, wypisała na kartonie 24 liczby i przy każdej z nich ułożyła biszkopcik. Mały Lang mógł skosztować każdego dnia po jednym ciastku. Ten pomysł odtworzył już jako dorosły człowiek - zapoczątkował produkcję kalendarzy adwentowych w formie pudełek wypełnionych słodkimi podarkami.

Kalendarz w formie pudełek wypełnionych słodkimi podarkami. / Malwina Zaborowska / RMF FM

Tradycja, która dotarła za ocean

Kalendarz adwentowy od tamtej pory zaczął zyskiwać jeszcze bardziej na popularności. Ten niemiecki zwyczaj dotarł za ocean - zwłaszcza po II wojnie światowej. To za sprawą amerykańskich żołnierzy, którzy wysyłali do Stanów Zjednoczonych niemieckie kalendarze.

Już wtedy twórców ograniczała tylko wyobraźnia. Niektóre były malowane ręcznie przez wybitnych artystów, a konsumenci byli gotowi zapłacić za nie niemałe pieniądze.

Ratusz w Gengenbach na poludniu Niemiec (Schwarzwald) zamieniony w wielki kalendarz adwentowy / ROLF HAID

Dzisiejsze kalendarze, choć nadal najczęściej zawierają słodycze, potrafią zaskakiwać zawartością. Często można spotkać kalendarze tematyczne: z kosmetykami, herbatami, kawami, zawieszkami na choinkę, puzzlami, skarpetkami, ale też... z piwem, wędlinami czy smakołykami dla zwierzęcych pupili.

Zrób to sam!

W sklepach bez wątpienia każdy może znaleźć kalendarz, który trafi w jego gust i sprawi wiele radości. Ceny wahają się od dziesięciu do kilkuset złotych. Świetnym pomysłem będzie jednak stworzenie takiego kalendarza samodzielnie, w domu.

W sieci nie brakuje instrukcji, jak uszyć kalendarz z materiału / Malwina Zaborowska / RMF FM

W sieci nie brakuje instrukcji, jak np. uszyć kalendarz z materiału. Można też użyć ponumerowanych kopert lub własnoręcznie uszytych woreczków, wypełnić je podarkami i zawiesić na gałęzi.

Warto też postawić na domowe słodycze - do kartoników można włożyć np. pierniczki.

Może macie jeszcze inne pomysły na przygotowanie kalendarza adwentowego? Pochwalcie się nimi. Czekamy na zdjęcia, które opublikujemy w naszej galerii.

Zdjęcie ilustracyjne

