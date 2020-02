Grupa Amerykanów postanowiła w niekonwencjonalny sposób pokazać swoją lojalność wobec Donalda Trumpa. Zwolennicy prezydenta USA przykleili do głów gołębi czapki z hasłem kampanijnym biznesmena z 2015 roku i wypuścili ptaki w centrum Las Vegas, gdzie konwencję mieli Demokraci.

Wideo youtube

Grupa, która nazwała się P.U.T.I.N (Pigeons United To Interfere Now, co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać "gołębie zjednoczone, by interweniować") przykleiła 24 gołębiom maleńkie czapki z napisem "Make America Great Again" (uczyńmy Amerykę znowu wielką). 25. ptak otrzymał za to "perukę" przypominającą fryzurę Donalda Trumpa. Gołębie zostały wypuszczone w czwartek w centrum Las Vegas.

Jak zaznaczyły w oświadczeniu osoby odpowiedzialne za akcję, gołębie zostały użyte do zorganizowania "jedynego w swoim rodzaju powietrznego protestu w odpowiedzi na przybycie do miasta kandydatów Demokratów do walki w wyborach prezydenckich w 2020 roku".

U niektórych akcja wywołała uśmiech, u innych grozę. W rozmowie z NBC News Mariah Hillman zajmująca się ratowaniem chorych gołębi w Las Vegas określiła działania grupy P.U.T.I.N jako znęcanie się nad zwierzętami. Zwróciła też uwagę na wady lokalnego prawa, które nie przewiduje kar za takie przedsięwzięcia.