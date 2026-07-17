Termin porodu – jak go obliczyć i dlaczego może się zmieniać?

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Przewidywana data porodu nie jest terminem ostatecznym, ale bardzo potrzebnym przy opiece prenatalnej i przydatnym do przygotowania się na narodziny dziecka. Istnieje kilka sposobów na określenie prawdopodobnego terminu porodu. Zobacz, jak się go oblicza i dlaczego ustalona data może się zmieniać.

Na kiedy przypada termin porodu?

Termin porodu wylicza się na podstawie czasu trwania ciąży, który u człowieka wynosi średnio 280 dni, czyli 40 tygodni, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Alternatywnie można przyjąć 266 dni (38 tygodni) od momentu zapłodnienia1.

W praktyce oznacza to, że poród najczęściej następuje między 38. a 42. tygodniem ciąży, ale wyznaczona data ma charakter orientacyjny. Jeśli jednak ciąża trwa dłużej niż 42 tygodnie (ponad 294 dni od ostatniej miesiączki), określa się ją jako ciążę po terminie1.

Jak obliczyć termin porodu od ostatniej miesiączki?

Praktycznym sposobem obliczenia terminu porodu jest skorzystanie z reguły Naegelego2. Wylicza się go według następującego schematu:3

termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 1 rok – 3 miesiące + 7 dni

Na przykład, jeśli miesiączka rozpoczęła się 20 lutego, termin porodu przypadnie na 27 listopada.

Metoda ta zakłada, że cykl menstruacyjny trwa standardowo 28 dni. Jeśli różni się on długością, wynik należy odpowiednio skorygować, by uzyskać termin porodu:1

przy cyklach dłuższych niż 28 dni – do obliczonej daty dodaje się liczbę dni, o które cykl jest dłuższy;

przy cyklach krótszych niż 28 dni – od uzyskanego terminu odejmuje tyle dni, o ile był krótszy pojedynczy cykl.

Jak ustalić termin porodu w zaawansowanej ciąży?

Gdy kobieta trafia do lekarza w późnym etapie ciąży i nie jest w stanie podać daty ostatniej miesiączki ani przybliżonego momentu zapłodnienia, termin porodu określa się na podstawie obserwacji objawów fizjologicznych. Jedną z ważnych wskazówek jest moment, w którym przyszła mama zaczyna odczuwać ruchy płodu. U kobiet będących w pierwszej ciąży pojawiają się one zwykle nieco później (około 19.-20. tygodnia), natomiast u wieloródek mogą być wyczuwalne wcześniej, bo nawet około 17.-18. tygodnia1.

Dlaczego termin porodu potrafi się zmieniać?

Rzeczywista data rozwiązania może różnić się o kilka dni, a nawet tygodni. Jednym z głównych powodów tych rozbieżności są różnice w długości cyklu miesiączkowego oraz trudność w dokładnym określeniu momentu zapłodnienia2.

Na zmianę przewidywanej daty porodu wpływają także inne czynniki, np. tempo rozwoju płodu, przebieg wcześniejszych ciąż, ewentualne komplikacje w trakcie ciąży oraz kondycja organizmu przyszłej matki. Dlatego warto pamiętać, że znaczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży ma zdrowy styl życia i pełnowartościowa dieta. Jeśli pożywienie nie pokrywa dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze, warto sięgnąć po suplement diety z serii Pueria ze składnikami rekomendowanymi przez PTGiP4.

Pamiętaj, że najbardziej wiarygodnej oceny terminu porodu dokonuje lekarz na podstawie wykonanych badań i regularnej kontroli przebiegu ciąży.

Źródła

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3. Szafarowska M., Biela M., Kiedy nastąpi poród, Ginekologia po dyplomie: https://podyplomie.pl/ginekologia/28156,kiedy-nastapi-porod (dostęp: 30.04.2026).