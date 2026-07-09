Tajemnicze odkrycie pomoże ratować kościół. „To było jak cud”

RMF24

Ponad 700-letni kościół św. Wilfryda w brytyjskim Melling stanął na krawędzi likwidacji. Parafia nie była w stanie zebrać około 750 tysięcy funtów potrzebnych na pilny remont dachu, witraży i innych części zabytkowej świątyni. Wydawało się, że niewielka wspólnota nie zdoła uratować miejsca, które przez wieki było ważnym punktem życia mieszkańców.

Przełom nastąpił w Wielki Piątek, kiedy podczas przygotowań do porannych modlitw wielebna Jane Lee wraz z jedną z parafianek dokonały niezwykłego odkrycia – napisał w tym tygodniu „The Guardian”. Pod ołtarzem, w plastikowej torbie ukrytej w kościele, znajdowało się pudełko z dziewięcioma złotymi monetami Britannia. Ich wartość oszacowano na blisko 30 tysięcy funtów.

Kiedy je zobaczyłyśmy, po prostu zaczęłyśmy płakać. Nie mogłyśmy w to uwierzyć. To było jak cud, bo właśnie tego najbardziej potrzebował nasz kościół – mówiła Lee.

Monety zostały wyprodukowane przez Królewską Mennicę w 1999 roku. Każda z nich ma nominał 100 funtów, jednak ze względu na zawartość złota ich obecna wartość jest znacznie wyższa.

W pudełku znajdowała się także odręcznie napisana wiadomość, datowana na 16 lipca 2022 roku. Autor napisał: „Witam, chciałbym przekazać te dziewięć złotych Britannii kościołowi w Melling” i podpisał się jako „James, sługa żywego Boga”.

Złote monety znajdowano już w dwóch innych kościołach

Do tej pory nie udało się ustalić tożsamości tajemniczego darczyńcy. Przedstawiciele kościoła i diecezji próbowali go odnaleźć, jednak bez skutku – wskazuje „The Guardian”. Wszystko wskazuje jednak na to, że może on być odpowiedzialny także za podobne anonimowe dary przekazane innym świątyniom w hrabstwie Lancashire w 2022 roku.

W kościele w Hornby złote monety odnaleziono w puszce na datki, natomiast w świątyni w Quernmore zostały zostawione za drzwiami. Lee uważa, że wszystkie te dary pochodzą od tej samej osoby, a monety dla kościoła św. Wilfryda przez cztery lata pozostawały niezauważone pod ołtarzem.

Odkrycie nastąpiło w momencie, gdy przyszłość świątyni była już bardzo niepewna. Kościół miał zaledwie pięciu stałych wiernych i zmagał się z ogromnymi kosztami remontu. Według wielebnej złote monety stały się „odpowiedzią na modlitwy” i będą początkiem większej akcji ratowania zabytku. Pieniądze mają posłużyć jako wkład do kolejnych wniosków o dotacje oraz kampanii zbierania funduszy.

Obecny budynek kościoła św. Wilfryda pochodzi z XIV wieku, choć według historyków świątynia mogła istnieć w tym miejscu już przed 1066 rokiem. Po odkryciu złota powołano również grupę zajmującą się ochroną dziedzictwa, która ma pomóc w zdobyciu środków na dalsze prace.