Pracując na działce, natrafił na starożytne cuda. Są ogromne

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Archeolodzy prowadzący wykopaliska w egipskim Behbeit el-Hagar, w Delcie Nilu, odnaleźli pozostałości dwóch ogromnych królewskich posągów. Jeden z nich przedstawia faraona Ramzesa II, a drugi najprawdopodobniej również tego samego władcę. Eksperci nie znaleźliby się na miejscu, gdyby nie godna pochwały postawa szeregowego obywatela.

O sprawie poinformowało egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności.

Do rozpoczęcia badań doprowadziło zgłoszenie mieszkańca wsi. Mężczyzna, pracując na swojej działce, natrafił na kamienny blok pokryty inskrypcjami i zawiadomił służby archeologiczne.

W trakcie wykopalisk odkryto głowę posągu Ramzesa II o wysokości około 1,6 metra. Faraon został przedstawiony w podwójnej koronie, będącej symbolem zjednoczenia Górnego i Dolnego Egiptu. Według archeologów cały posąg, wraz z podstawą, mógł mieć pierwotnie około 8,5 metra wysokości.

Znaleziono również fragment drugiej rzeźby królewskiej o długości około 2,4 metra oraz jej dobrze zachowaną głowę. Posąg przedstawia władcę w charakterystycznej królewskiej chuście nemes i najprawdopodobniej także ukazuje Ramzesa II.

Na stanowisku natrafiono ponadto na blok z różowego granitu o długości około 1,3 metra. Widoczne są na nim pozostałości hieroglifów, w tym królewskie tytuły Ramzesa II: „król Górnego i Dolnego Egiptu” oraz „syn Ra”.

Behbeit el-Hagar to ważne stanowisko archeologiczne w Delcie Nilu, znane z ruin monumentalnej świątyni poświęconej bogini Izydzie. Badania w tym miejscu są kontynuowane.