Od Bieszczadów po Japonię. Oto najpiękniejsze zakątki świata na jesienny urlop

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Jesień to czas, kiedy natura maluje świat najpiękniejszymi kolorami. Złote liście, rześkie powietrze i niepowtarzalny klimat sprawiają, że podróże w tym okresie mają wyjątkowy urok. Gdzie warto się wybrać tej jesieni? Oto nasze propozycje – zarówno z Polski, jak i z najdalszych zakątków świata.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz polskie góry, mazurskie jeziora, czy zdecydujesz się na dalszą wyprawę – jesień to doskonały moment, by naładować baterie, zachwycić się naturą i odkryć nowe miejsca. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Oto kilka propozycji, gdzie się wybrać.

Polska złota jesień - gdzie jest najpiękniej?

Bieszczady – kraina spokoju i kolorów

Bieszczady to miejsce, które jesienią zachwyca szczególnie. Bukowe lasy przybierają wtedy intensywne odcienie czerwieni, pomarańczu i żółci. Wędrówki szlakami Połoniny Wetlińskiej czy Caryńskiej to prawdziwa uczta dla zmysłów. Dla tych, którzy szukają ciszy i kontaktu z naturą, Bieszczady są jesienią miejscem wręcz idealnym.

Bieszczady to miejsce, które jesienią zachwyca szczególnie (fot. Shutterstock)

Karkonosze – magiczne pasmo Sudetów

Karkonosze jesienią urzekają nie tylko kolorami, ale także mglistymi porankami i widokami na rozległe doliny. Szlak na Śnieżkę czy spacer wokół wodospadu Kamieńczyka to propozycje dla miłośników górskich wędrówek. Warto też zajrzeć do malowniczych karkonoskich miasteczek, takich jak Karpacz czy Szklarska Poręba.

Mazury – złote jeziora i spokojne lasy

Choć Mazury kojarzą się głównie z letnim wypoczynkiem, jesienią nabierają zupełnie innego charakteru. Spokojne jeziora, mgły unoszące się nad wodą i kolorowe lasy tworzą niepowtarzalny klimat. To doskonały czas na rowerowe wycieczki i spacery pośród natury

Ojcowski Park Narodowy – magia wapiennych skał

Jesień w Ojcowskim Parku Narodowym to spektakl barw na tle białych wapiennych ostańców. Dolina Prądnika, Jaskinia Łokietka czy Zamek w Pieskowej Skale prezentują się wyjątkowo malowniczo, a liczne szlaki piesze zachęcają do aktywnego wypoczynku.

Puszcza Białowieska

Jedyny w swoim rodzaju las pierwotny - Puszcza Białowieska - zachwyca o tej porze roku nie tylko bogactwem kolorów, ale i spotkaniami z żubrami. Spacer po rezerwacie ścisłym lub rowerowa wycieczka po okolicznych ścieżkach to doskonały sposób na aktywny wypoczynek wśród natury.

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Światowe perełki na jesienne wyprawy

Nowa Anglia, USA – mekka jesiennych kolorów

Region Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych to światowa stolica „Indian Summer”. Klonowe lasy w stanie Vermont, New Hampshire czy Massachusetts przyciągają turystów z całego świata. Malownicze drogi, urokliwe miasteczka i spektakularne barwy liści – to wszystko sprawia, że jesień tutaj jest naprawdę wyjątkowa.

Japonia – momiji, czyli festiwal czerwonych liści

Jesień w Japonii to czas momiji, czyli podziwiania czerwieniejących klonów. Parki w Kioto, Nara czy Tokio zamieniają się w bajkowe ogrody. Spacer po świątyniach w otoczeniu czerwonych liści to niezapomniane przeżycie dla każdego miłośnika podróży.

Jesień w Japonii to czas momiji (fot. Shutterstock)

Dolina Loary, Francja – zamki w jesiennej scenerii

Francuska Dolina Loary słynie z zamków, które jesienią prezentują się szczególnie malowniczo. Winnice przybierają złote i czerwone barwy, a degustacja lokalnych win w tej scenerii to prawdziwa przyjemność. To idealny kierunek dla tych, którzy cenią sobie połączenie historii, kultury i pięknych krajobrazów.

Bawaria, Niemcy – zamki i Alpy w jesiennych barwach

Bawaria jesienią to nie tylko Oktoberfest, ale przede wszystkim bajkowe krajobrazy. Zamki Neuschwanstein i Hohenschwangau otoczone kolorowymi lasami, górskie jeziora i szlaki w Alpach Bawarskich tworzą niezapomniany klimat. To idealne miejsce na piesze wędrówki i zwiedzanie historycznych miasteczek.

Toskania skąpana w złotych barwach

Inne miejsce, które zachwyci szczególnie jesienią to Toskania. Tamtejsze wzgórza właśnie teraz nabierają ciepłych barw, a winnice przygotowują się do winobrania. To doskonały czas na degustacje lokalnych specjałów i podziwianie krajobrazów.

