Nocne niebo rozbłyśnie. Kiedy i jak obserwować Orionidy?

RMF24

Miłośnicy nocnego nieba mają na co czekać. Trwa aktywność roju Orionidów – jednego z jesiennych rojów meteorów. Jego maksimum przypadnie w nocy z 21 na 22 października.

Według NASA, przy ciemnym niebie można dostrzec od 10 do 20 meteorów na godzinę. Orionidy są bardzo szybkie – wpadają w ziemską atmosferę z prędkością około 66 km/s. Część z nich może zostawiać po sobie świecące smugi widoczne przez dłuższą chwilę.

Źródłem roju są drobiny pozostawione w przestrzeni przez kometę Halleya. Ziemia co roku przecina ich strumień, a cząstki spalają się w atmosferze, tworząc charakterystyczne „spadające gwiazdy”.

Najlepiej obserwować zjawisko przed świtem, z miejsca oddalonego od miejskich świateł. Nie potrzeba teleskopu ani lornetki – wystarczy wygodnie położyć się i patrzeć na możliwie szeroki fragment nieba. Widoczność będzie zależała m.in. od obecności Księżyca. Ten bedzie oświetlony w 80 procentach, co oznacza, że jego blask może nieco utrudnić obserwacje. Na szczęście, zajdzie już o 03:09, a najlepszy moment na obserwacje przypadnie na godziny tuż przed świtem – około 05:39, kiedy radiant roju, czyli miejsce, z którego zdają się wybiegać meteory, znajdzie się wysoko na niebie (aż 56° nad horyzontem).

Radiant ten znajduje się w pobliżu gwiazdozbioru Oriona.

Orionidy to nie koniec ciekawych zjawisk

Jerzy Rafalski, astronom z Centrum Popularyzacji Kosmosu w planetarium w Toruniu, mówił w rozmowie z Radiem RMF24, że bardziej zjawiskowe od Orionidów, mogą być listopadowe Leonidy.

To rój meteorów związany z kometą 55P/Tempel-Tuttle, którego maksimum przypada zwykle około 17–18 listopada. W typowych warunkach można zobaczyć kilkanaście meteorów na godzinę, choć Leonidy zapisały się w historii także spektakularnymi „burzami meteorów”, gdy ich liczba sięgała setek, a nawet tysięcy zjawisk w ciągu godziny. Takie wyjątkowe nasilenie nie występuje jednak co roku.