Zakazana wyspa. Żyje na niej najbardziej odizolowane plemię na świecie

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Wstęp na tę wyspę oznacza wyrok śmierci, a indyjski rząd bezwzględnie zakazuje zbliżania się do jej brzegów. Sentinel Północny skrywa jedno z ostatnich całkowicie odizolowanych plemion na Ziemi, które od 50 tysięcy lat brutalnie odrzuca nowoczesną cywilizację. Każda próba kontaktu – w tym niedawne, nielegalne wyprawy śmiałków – kończy się tam dramatem.

Twierdza na Morzu Andamańskim. Dlaczego nikt nie może dostać się na wyspę?

Sentinel Północny leży na Morzu Andamańskim i należy do terytorium Indii. Wyspa otoczona jest naturalną barierą rafy koralowej i pozbawiona dogodnych miejsc do lądowania - to czyni ją niemal niemożliwą do zdobycia. Władze indyjskie od dziesięcioleci egzekwują ścisły zakaz zbliżania się do wyspy, ustanawiając strefę buforową o promieniu kilku kilometrów. Decyzja ta podyktowana jest nie tylko chęcią ochrony unikalnego sposobu życia jej mieszkańców, lecz także względami bezpieczeństwa – zarówno dla Sentinelów, jak i potencjalnych przybyszów.

Sentinelowie, zamieszkujący wyspę od tysięcy lat, znani są z bezwzględnej obrony swojego terytorium. Każda próba nawiązania kontaktu kończy się ostrzałem z łuków i strzał, a historia zna przypadki, gdy intruzi ginęli z rąk tubylców. Dla Sentinelów każda obca obecność jest zagrożeniem, dlatego nie wahają się bronić swojej izolacji.

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Zagadka populacji. Ilu ludzi naprawdę żyje w izolacji?

Dokładna liczba Sentinelów pozostaje nieznana. Oficjalne dane pochodzą ze spisów ludności prowadzonych przez indyjskie władze oraz obserwacji antropologów. Według ostatniego spisu z 2011 roku oraz szacunków ekspertów populacja wyspy może wynosić od 80 do 150 osób. Niektóre źródła podają, że liczba ta może być nawet wyższa – sięgać 500 osób, lub znacznie niższa – zaledwie 15. Tak duże rozbieżności wynikają z faktu, że wszystkie próby liczenia odbywają się z bezpiecznej odległości, zazwyczaj z pokładów łodzi patrolujących wybrzeże.

Organizacje zajmujące się ochroną ludów pierwotnych, jak Survival International, oceniają populację Sentinelów na 50–150 osób. Warto podkreślić, że są to jedynie szacunki, oparte na obserwacji z daleka, bez bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami wyspy.

Sentinel Północny na zdjęciu satelitarnym wykonanym 10 kwietnia 2020 roku / Shutterstock

50 tysięcy lat w epoce kamienia. Śmiertelne zagrożenie z zewnątrz

Sentinelowie są uznawani za jedno z najbardziej odizolowanych plemion świata. Antropolodzy uważają, że ich przodkowie przybyli na wyspę z Afryki ponad 50 tysięcy lat temu. Przez wieki funkcjonowali jako łowcy-zbieracze, korzystając z łuków, strzał, włóczni oraz prostych narzędzi kamiennych. Ich kultura i styl życia pozostały niemal niezmienione od setek pokoleń.

Historia pokazuje, że kontakty z zewnętrznym światem kończyły się tragicznie – zarówno dla Sentinelów, jak i przybyszów. Gdy w XIX wieku Brytyjczycy założyli kolonię karną na Andamanach (archipelag leżący na Oceanie Indyjskim – red.), populację tamtejszych plemion szacowano na 5 000 osób. W ciągu kilku dekad większość z nich zmarła na skutek chorób zakaźnych, takich jak odra, grypa czy syfilis, przywleczonych przez Europejczyków. To właśnie ryzyko zarażenia chorobami, na które odizolowane społeczności nie mają odporności, sprawia, że indyjski rząd tak stanowczo egzekwuje zakaz zbliżania się do wyspy.

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Tragiczne bilanse wypraw. Od misjonarza do współczesnych turystów

Współczesna historia Sentinelów obfituje w dramatyczne wydarzenia związane z próbami kontaktu. Ostatni raz indyjski urzędnik postawił stopę na wyspie w 2014 roku. Nawet po śmierci czterech intruzów, w tym amerykańskiego misjonarza Johna Allena Chau w 2018 roku, nie podjęto próby wejścia na ląd w celu zabrania ciał. Chau, który nielegalnie dostał się na wyspę, został zastrzelony strzałami przez Sentinelów – tak wynika z relacji rybaków, którzy pomogli mu dostać się w pobliże wyspy.

Ostatni głośny incydent miał miejsce w marcu 2025 roku, gdy Mykhailo Viktorovych Polyakov, 24-letni amerykański turysta, został zatrzymany przez indyjską policję za próbę nielegalnego dostania się na Sentinel Północny.