Najpopularniejsza pizza w Polsce w 2026 roku. Ten jeden wariant bije konkurencję na głowę

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Tradycja wygrywa z kulinarną rewolucją. Eksperci aplikacji PanParagon przeanalizowali dane z 2026 roku i wyłonili najpopularniejsze pizze w Polsce. Choć na liście hitów meldują się kebab i kontrowersyjna pizza hawajska, niezmiennym liderem z ogromną przewagą pozostaje absolutny klasyk. Zobacz oficjalny ranking najchętniej zamawianych dań oraz kultowy dodatek, bez którego większość Polaków nie wyobraża sobie udanego posiłku.

Margherita niezmiennie liderem zamówień

Pierwsze miejsce wśród najczęściej wybieranych pizz w Polsce w 2026 roku już kolejny rok z rzędu zajmuje Margherita. Ta prosta, ale niezwykle ceniona kompozycja z sosem pomidorowym, mozzarellą i bazylią, stanowiła aż 26,1 procent wszystkich zamówień. To wyraźny sygnał, że mimo szerokiej oferty, Polacy wciąż cenią sobie klasyczne smaki, które można uznać za fundament światowej kuchni włoskiej.

Na drugim miejscu znalazła się Pepperoni Diavola, czyli wariant dla miłośników pikantnych doznań. Z wynikiem 16,7 procent ta pizza potwierdza, że coraz więcej osób sięga po bardziej wyraziste, intensywne smaki.

Trzecie miejsce na podium przypadło pizzy Farmerskiej, która odpowiadała za 11,1 procent zamówień. Popularność tej pozycji to dowód na to, że polskie akcenty w kuchni włoskiej są wciąż bardzo chętnie wybierane.

Nowoczesne trendy i klasyka na jednym stole

Analiza zamówień, przeprowadzona przez ekspertów aplikacji PanParagon, pokazuje, że choć trzy najpopularniejsze pizze stanowią ponad połowę wszystkich wyborów, Polacy coraz częściej skłaniają się również ku odważniejszym kompozycjom. Wśród dziesięciu najczęściej zamawianych pozycji znalazły się propozycje z mięsem kebab, a także budząca od lat kontrowersje pizza Hawajska z szynką i ananasem. Takie zestawienia świadczą o rosnącej otwartości konsumentów na nowe smaki i eksperymenty kulinarne.

Wysoką pozycję w rankingu zajmują również klasyczne włoskie kompozycje, takie jak Quattro Formaggi (cztery sery), które od lat mają swoich wiernych zwolenników. To potwierdza, że na polskim rynku idealnie sprawdzają się zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne warianty pizzy.

Najpopularniejsze pizze w 2026 roku. Ranking aplikacji PanParagon / materiały udostępnione

Sos czosnkowy nie ma sobie równych

Oprócz wyboru samej pizzy, ważnym elementem zamówienia są także dodatki, a w szczególności sosy. Najnowsze dane pokazują, że Polacy mają tu zdecydowanego faworyta. Wśród sosów zamawianych do pizzy bezkonkurencyjnie zwyciężył sos czosnkowy, który pojawił się w aż 68,8 procentach analizowanych paragonów. To wynik, który nie pozostawia złudzeń – aromatyczny, kremowy sos czosnkowy stał się niemal nieodłącznym elementem pizzy w Polsce.

Drugie miejsce w tej kategorii zajął sos pomidorowy, wybierany przez 22,4 procent klientów, a trzecie – oliwa, która pojawiła się na 8,7 procentach paragonów.

Warto jednak pamiętać, że w wielu pizzeriach sosy, zwłaszcza czosnkowy, bywają dodawane do zamówienia bez dodatkowej opłaty, co może nie zawsze być odnotowane na paragonie. Analiza aplikacji PanParagon obejmuje jedynie te przypadki, w których sos został zarejestrowany jako osobna pozycja.