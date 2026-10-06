List był ukryty kilkadziesiąt lat. Internauci pomogli odnaleźć nadawcę

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List schowany w zakamarkach domu może przeleżeć tam wiele lat. Udowadnia to historia z brytyjskiego miasteczka Hockley, gdzie niedawno odkryto wzruszające pismo zostawione przez 10-letnią dziewczynkę. Wszystko opisał portal BBC.

Mieszkająca w Hockley Michelle Harwood zdecydowała się na remont domu. Wykonujący go budowlaniec natrafił na skrawek papieru zostawiony w pustej przestrzeni pod schodami. Niepozorne znalezisko zachwyciło kobietę, która postanowiła podzielić się nim na lokalnej grupie facebookowej.

Był to bowiem list napisany starannym, dziecięcym pismem. Czytamy w nim:

„Do znalazcy, ten list zostawiono tu 12 sierpnia 1982 r., w czasie rządów królowej Elżbiety II. Nazywam się Rachel North. Mieszkam tu z moją mamą, tatą, bratem i kotem Kizzy. Mam 10 lat…” – pisała autorka, informując również o swojej dacie urodzenia.

Michelle Harwood, której przed ponad 40 laty nie było jeszcze na świecie, przyznaje, że miała gęsią skórkę, gdy zobaczyła pismo. Jej post na Facebooku szybko przyniósł zamierzony skutek, ponieważ w ciągu zaledwie godziny internauci wskazali nadawcę listu. To 54-letnia dziś Rachel Miles, nauczycielka mieszkająca w Milton Keynes w Buckinghamshire. Kobieta potwierdziła, że to ona zostawiła wiadomość.

W rozmowie z BBC wyjaśniła, iż w latach 80. kapsuły czasu cieszyły się popularnością m.in. za sprawą programu „Blue Peter”. Gdy jej ojciec odkrył wolną przestrzeń za schodami, dziewczynka postanowiła zostawić tam list „dla przyszłości”.

Pomyślałam, że miło byłoby wysłać list w przyszłość. Jestem bardzo szczęśliwa, że ktoś go znalazł – powiedziała.

Miles z rozbawieniem zauważyła, że w liście wymieniła z imienia jedynie swoją kotkę, która była „legendą” okolicy. Przyznała też, że powrót do wspomnień z dzieciństwa w Essex był czymś wspaniałym, a świadomość, iż tak wiele osób ją pamięta – mimo wyprowadzki z hrabstwa – sprawiła jej ogromną przyjemność.