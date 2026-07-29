Ginekolog z Buska-Zdroju wśród nielicznych w Polsce z certyfikatem IFEPAG

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Pochodząca z Buska-Zdroju ginekolog Agnieszka Szymanek dołączyła do wąskiego grona polskich lekarzy z międzynarodowym certyfikatem IFEPAG w ginekologii dziecięcej i młodzieżowej. Egzamin zdała podczas Światowego Kongresu w San Francisco — to istotne osiągnięcie zawodowe i ważny krok dla specjalistycznej opieki w regionie świętokrzyskim.

Lek. Agnieszka Szymanek, ginekolog pochodząca z Buska-Zdroju, prowadząca poradnię dla dziewcząt w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz współpracująca z Przychodnią Specjalistyczną FEMINA w Busku-Zdroju, zdała międzynarodowy egzamin IFEPAG — uznane potwierdzenie kompetencji w ginekologii dziecięcej i młodzieżowej. Certyfikat ma w Polsce zaledwie kilkunastu specjalistów.

Egzamin — w pełnej nazwie International Fellowship of Pediatric and Adolescent Gynecology — Agnieszka Szymanek zdała 22 kwietnia 2026 roku w San Francisco, podczas Światowego Kongresu Ginekologii Dziecięcej i Młodzieżowej (WCPAG 2026). Uzyskanie certyfikatu wieńczy lata praktyki klinicznej i przygotowań.

Choć jej codzienna praca koncentruje się dziś w Kielcach, lekarka wywodzi się z Buska-Zdroju i z regionem świętokrzyskim wiąże swoją zawodową drogę. W kieleckim Centrum Matki i Noworodka prowadzi poradnię dla dziewcząt, w której najmłodsze i nastoletnie pacjentki znajdują opiekę specjalistki o kompetencjach potwierdzonych według międzynarodowych standardów.

(zdjecie ilustrastryjne) / materiały prasowe

Międzynarodowa certyfikacja

IFEPAG to formalne, międzynarodowe potwierdzenie kompetencji w ginekologii dziecięcej i młodzieżowej. Egzamin prowadzi FIGIJ — federacja skupiająca towarzystwa naukowe i specjalistów z całego świata. Jego celem jest uznanie przygotowania lekarzy różnych specjalności: ginekologów, pediatrów, endokrynologów i chirurgów dziecięcych, którzy w praktyce klinicznej zajmują się zdrowiem dziewcząt i młodych kobiet.

Pierwszy taki egzamin odbył się w 1997 roku w Wiedniu i od tego czasu przeprowadzany jest regularnie — przy okazji kongresów krajowych i światowych. Ten, do którego przystąpiła Agnieszka Szymanek, był 41. w historii certyfikacji; poprzedni odbył się rok wcześniej w Kuala Lumpur. Sam Światowy Kongres Ginekologii Dziecięcej i Młodzieżowej FIGIJ organizuje co trzy lata; tegoroczną edycję w San Francisco przygotowano wspólnie z północnoamerykańskim towarzystwem NASPAG. Wydarzenie gromadzi specjalistów z kilkudziesięciu krajów i należy do najważniejszych w tej dziedzinie.

(zdjecie ilustrastryjne) / materiały prasowe

Wymagający egzamin, w pełnym zakresie

Certyfikacja składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje zagadnienia niechirurgiczne — diagnostykę, leczenie zachowawcze, endokrynologię rozwojową, zaburzenia miesiączkowania i zdrowie reprodukcyjne dziewcząt. Druga dotyczy chirurgii: operacyjnego leczenia wad wrodzonych, patologii wymagających interwencji zabiegowej oraz technik małoinwazyjnych u młodych pacjentek. Każdy etap ma formę pisemną i ustną, podczas której kandydat odpowiada przed międzynarodową komisją, analizując rzeczywiste przypadki kliniczne. Warunkiem przystąpienia są odpowiednie wykształcenie, specjalizacja i udokumentowane doświadczenie.

O wymaganiach egzaminu mówią liczby. Według danych obejmujących wszystkie edycje do 40. włącznie, przez ponad ćwierć wieku do egzaminu przystąpiło łącznie 385 kandydatów. Część pierwszą, niechirurgiczną, zaliczyło 285 z nich, a pełną certyfikację — obejmującą również część chirurgiczną — uzyskało 175 (zdanie części drugiej wymaga wcześniejszego zaliczenia pierwszej; do obu części można przystąpić podczas jednego egzaminu). Agnieszka Szymanek uzyskała certyfikat w pełnym zakresie — zarówno w części niechirurgicznej, jak i chirurgicznej.

(zdjecie ilustrastryjne) / materiały prasowe

Medycyna o własnych regułach

Ginekologia dziecięca i młodzieżowa jest dziedziną odrębną od opieki nad dorosłymi pacjentkami. Łączy ginekologię, pediatrię, endokrynologię i wiedzę o fizjologii rozwoju, ponieważ problemy zdrowotne dziewcząt i nastolatek różnią się od tych u dorosłych kobiet — przyczynami, przebiegiem i sposobem leczenia.

W jej zakres wchodzą między innymi wady wrodzone układu rozrodczego, zaburzenia dojrzewania, pierwotny i wtórny brak miesiączki, zespół policystycznych jajników u nastolatek, endometrioza, przewlekłe bóle miednicy, infekcje intymne czy nowotwory układu rozrodczego u dzieci, a także profilaktyka zdrowia reprodukcyjnego. Każdy z tych przypadków wymaga nie tylko wiedzy medycznej, lecz również umiejętności rozmowy z młodą pacjentką i jej rodziną — z zachowaniem wrażliwości, dyskrecji i odpowiednich standardów komunikacji. To kontekst znacząco różniący się od typowego gabinetu ginekologicznego.

(zdjecie ilustrastryjne) / materiały prasowe

Co to oznacza dla pacjentek

Dla dziewcząt i ich rodzin z regionu świętokrzyskiego obecność lekarki z certyfikatem IFEPAG ma wymiar praktyczny. Konsultacje z zakresu ginekologii dziecięcej wciąż często wymagają kierowania pacjentek do klinik w największych miastach — tym istotniejsza jest opieka specjalistki o potwierdzonych kompetencjach bliżej domu. Większa dostępność oznacza krótszą drogę do trafnej diagnozy.

A w tej dziedzinie czas i trafność rozpoznania mają szczególne znaczenie: wczesne, prawidłowe leczenie przekłada się bezpośrednio na zdrowie i jakość życia pacjentek, nierzadko przez wiele kolejnych lat. Droga zawodowa Agnieszki Szymanek — lekarki wywodzącej się z Buska-Zdroju, a pracującej w Kielcach — pokazuje, że dostęp do wiedzy o uznanym, międzynarodowym standardzie nie musi być zarezerwowany wyłącznie dla największych ośrodków akademickich.