Dlaczego to dobry czas na inwestycje w OZE (odnawialne źródła energii)?

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Inwestowanie w rozwiązania OZE ma sens nie tylko w przypadku gospodarstw domowych, ale także w rolnictwie. Jeśli masz własną działalność związaną z produkcją rolną i hodowlą zwierząt, powinieneś wiedzieć, że rozwiązania OZE dla rolników pomogą Ci zoptymalizować koszty i realnie poprawić rentowność prowadzonego biznesu. Dlaczego warto wybierać instalacje OZE dla rolnictwa? Jak je sfinansować? Dowiedz się więcej!

Jak rozwiązania OZE wpływają na gospodarstwa rolne w Polsce?

Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne dla rolnictwa to rozwiązania, które umożliwiają przede wszystkim:

● zredukowanie kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem gospodarstwa rolnego;

● poprawę wizerunku gospodarstwa jako odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo;

● zwiększenie realnej produkcji rolnej – energia z rozwiązań OZE pozwoli Ci zmaksymalizować zyski i produkcję.

Taka inwestycja może być dobrym pomysłem, jeśli chcesz prężnie rozwijać swoje gospodarstwo, zmniejszać wydatki, a jednocześnie zamierzasz chronić środowisko naturalne, np. poprzez redukcję emisji CO 2 do atmosfery.

Finansowanie rozwiązań OZE dla rolnictwa – z jakich kredytów możesz skorzystać?

Zielone kredyty dla rolników to preferencyjne formy wsparcia finansowego, w ramach których pozyskujesz pieniądze na wszelkiego rodzaju inwestycje związane z OZE. W rolnictwie sprawdzają się systemy instalacji fotowoltaicznych, które produkują energię potrzebną do utrzymania produkcji rolnej i zasilania budynków gospodarczych.

Jeśli planujesz modernizację gospodarstwa rolnego i przejście na odnawialne źródła energii, możesz skorzystać z Zielonego Kredytu Inwestycyjnego. Czym wyróżnia się taka forma wsparcia ze strony banku? To przede wszystkim:

● pokrycie kosztów do 90% wartości zaplanowanej inwestycji w OZE dla gospodarstwa rolnego;

● nawet do 20 lat na spłatę zaciągniętego zobowiązania;

● kwoty do 150 000 złotych bez dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych;

● wstępna ocena zdolności kredytowej już na pierwszym spotkaniu z doradcą.

W ramach takiego kredytu rolniczego możesz pokryć wydatki związane nie tylko z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Bank przyzna Ci pieniądze także na biogazownię, pompy ciepła oraz rozwiązania poprawiające dobrostan zwierząt hodowlanych.

Poprawa efektywności energetycznej budynków w rolnictwie – czy z kredytem to ma sens?

Oczywiście, że tak. Działania związane z poprawą efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego często wiążą się z kosztami na poziomie od kilkudziesięciu tysięcy złotych wzwyż. W ramach takich działań możesz przeprowadzić różnego rodzaju inwestycje, np.:

● zmiana oświetlenia w budynkach gospodarskich na energooszczędne;

● optymalizacja procesów produkcyjnych i inwestycja w nowoczesne maszyny;

● budowa suszarni z odzyskiem ciepła;

● ocieplenie budynków gospodarczych, czyli pełna termomodernizacja.

To wydatek, który mógłby nadmiernie obciążyć budżet gospodarstwa domowego. Z kredytem w banku pokryjesz nawet do 90% wartości zaplanowanych inwestycji, a to realna szansa na poprawę rentowności prowadzonego biznesu.

Kiedy warto pomyśleć o inwestycji w odnawialne źródła energii?

Pomyśl o wsparciu ze strony banku w ramach inwestycji w OZE dla gospodarstwa rolnego, jeśli rosną koszty zużycia energii elektrycznej oraz paliwa. To dobry moment, aby uniezależnić się energetycznie i poprawić poziom zwrotu z produkcji rolnej.

Zainwestuj w OZE, gdy masz duże zużycie energii, np. chłodnie, suszarnie, maszyny pracujące przez wiele godzin. Rozważ to także wtedy, gdy modernizujesz budynki inwentarskie lub stawiasz nowe obiekty.

Warto działać, jeśli masz dostęp do dotacji lub preferencyjnego kredytu, bo to znacząco obniża koszty wejścia. OZE to również sposób na zbudowanie odporności gospodarstwa na kryzysy energetyczne. Wtedy utrzymujesz produkcję, optymalizujesz koszty i zachowujesz rentowność biznesu, niezależnie od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w kraju.

Jak wybrać kredyt dla gospodarstwa rolnego do pokrycia kosztów inwestycji w OZE?

Zanim wybierzesz kredyt na inwestycję w OZE, sprawdź dokładnie warunki finansowania. Nie każdy kredyt dla rolników na OZE będzie dopasowany do Twoich potrzeb i rodzaju planowanych inwestycji.

Porównaj kilka ofert i zwróć uwagę na: oprocentowanie, okres spłaty, wymagany wkład własny, dostępność dopłat lub gwarancji (np. ARiMR, BGK), możliwość karencji w spłacie, koszty dodatkowe (np. prowizje, ubezpieczenia), wymagane zabezpieczenia, elastyczność harmonogramu.

Wybieraj banki, które mają doświadczenie w obsłudze rolników i zasięgnij też porady doradcy rolniczego lub księgowego. Gdy uda Ci się podpisać umowę kredytu rolniczego na korzystnych warunkach spłaty, będziesz w stanie realnie rozwijać działalność z utrzymaniem rentowności biznesu na wiele lat.