RMF24

Prawie 1,5 miliona pacjentów czeka na fizjoterapię - i to tylko w trybie ambulatoryjnym - nawet 279 dni w części województw. Tymczasem tylko w zeszłym roku Polacy dostali ponad 40 milionów dni zwolnień lekarskich z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego w 2025 roku – wylicza Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprezentowała we wtorek raport dotyczący potrzeb zdrowotnych Polaków, potencjału kadrowego fizjoterapeutów oraz możliwości wprowadzenia nowej ścieżki pacjenta w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Zdaniem ekspertów, samo zwiększanie liczby świadczeń nie wystarczy. Potrzebna jest również zmiana organizacji opieki, która pozwoli lepiej wykorzystać kompetencje fizjoterapeutów i zapewnić pacjentom szybszy dostęp do leczenia.

Nie możemy dłużej akceptować sytuacji, w której prawie półtora miliona pacjentów czeka na fizjoterapię, a jednocześnie nie wykorzystujemy w pełni potencjału wykwalifikowanych specjalistów. To nie jest wyłącznie problem pieniędzy. To również problem organizacji systemu. Jeśli chcemy skuteczniej leczyć i skracać kolejki, musimy zmienić sposób, w jaki pacjent trafia do fizjoterapeuty – podkreśla dr hab. Agnieszka Stępień, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Pacjenci po udarze czekają na rehabilitacje

Specjaliści alarmują, że konsekwencje opóźnionej rehabilitacji szczególnie dotkliwie odczuwają osoby po udarach mózgu. Według historycznych ustaleń NIK zaledwie 26,1 proc. pacjentów po udarze rozpoczynało rehabilitację w ciągu 14 dni od wypisu ze szpitala.

Dla pacjenta po udarze czas ma ogromne znaczenie. Każdy tydzień oczekiwania na odpowiednio dobraną rehabilitację może oznaczać utratę szans na odzyskanie części sprawności i samodzielności. Za statystykami stoją ludzie, którzy chcą wrócić do chodzenia, pracy i codziennego życia. Dla nich dostępność rehabilitacji nie jest kwestią wygody. Jest kwestią przyszłości – podkreśla Adam Siger, wiceprezes zarządu Fundacji Udaru Mózgu.

Pacjent nie powinien być zmuszony do wielotygodniowego poszukiwania drogi przez system, aby wreszcie trafić do specjalisty, który może mu pomóc. Bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty może być ważnym krokiem w stronę prostszej i bardziej przyjaznej opieki, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i jakości – zaznacza Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich.