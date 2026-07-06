Potężny atak Rosji na Kijów. Polska poderwała tej nocy myśliwce

RMF24

Tej nocy Polska poderwała myśliwce. „W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” - informowało ok. godz. 2 wojsko. Działania zakończyły się ok. godz. 4:30. To pokłosie zmasowanego ataku Rosji m.in. na Kijów czy Odessę. Na razie wiadomo, że co najmniej dziewięć osób nie żyje. Putin uderzył dronami i rakietami przede wszystkim w bloki mieszkalne. Trwa akcja wyciągania ludzi spod gruzów.

Potężny rosyjski atak na Ukrainę

Rosyjskie pociski i drony zaatakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek stolicę Ukrainy, Kijów,, (...) uderzając w bloki mieszkalne i inne budynki. To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie - poinformował na Telegramie Tymur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej.

Według aktualnych informacji zginęło co najmniej 9 osób. Mer Kijowa Witalij Kliczko podał, że ekipy ratunkowe ewakuują mieszkańców budynków zniszczonych przez nocny ostrzał i wyciągają ludzi spod gruzów. W nocy syreny alarmowe zawyły jednak niemal w całej Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał wcześniej mieszkańców o zbliżającym się ataku Rosji.

Ukraiński przywódca uprzedzał, że atak Putina ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze.

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Polska poderwała myśliwce

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości (...)„ - informowało w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Działania w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyły się ok. godz. 4:30

„Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP” - podało wojsko, dziękując za wsparcie siłom NATO, m.in. Siłom Powietrznym Francji i Holenderskim Siłom Zbrojnym.