Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała będzie porannym wtorkowym gościem Bogdana Zalewskiego.

Marcin Horała / Bartosz Jankowski / PAP

Nasz dziennikarz prowadzi od 6:00 program w radiu internetowym. W emitowanych w nim Faktach RMF FM o 7:00 zada pierwsze pytania swojemu rozmówcy, po czym będzie kontynuował wywiad wyłącznie w RMF24 - stacji w sieci. Znajdziecie ją na naszej stronie. Polecamy aplikację RMF ON.

Polityk partii rządzącej odpowiada za jedną z czołowych inwestycji obecnej władzy w Polsce. Centralny Port Komunikacyjny na zwolennikach Prawa i Sprawiedliwości robi wrażenie swoim ogromem i ambicjami, przeciwników z opozycji poraża swoją bombastycznością i hurraoptymizmem, a mieszkańców terenów objętych planami budowy przeraża perspektywą rewolucji w dotychczasowym życiu: zmianą miejsca zamieszkania, radykalną metamorfozą otoczenia.

Centralny Port Komunikacyjny to wielka przemiana nie tylko centralnej części naszego państwa, bo towarzysząca jej sieć inwestycji kolejowych przeora dużo większy obszar kraju. Jest to być może cywilizacyjna szansa dla całej Polski, ale także - w tym momencie - realny powód do obaw dla przedstawicieli lokalnych społeczności. Rodzi się dylemat, napięcie na linii: wielkie plany a małe wspólnoty. Czy zaprojektowane odgórnie dobro dla Ojczyzny nie odbije się złymi decyzjami dla właścicieli ojcowizny? W sporze mocarnej centralnej władzy z dużo słabszymi miejscowymi mieszkańcami jesteśmy adwokatami tych ostatnich.

Dlatego Bogdan Zalewski przygotowuje własne pytania do pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale czeka też na pytania do Marcina Horały ze strony zainteresowanych tematem Słuchaczy i Słuchaczek RMF FM oraz RMF24.