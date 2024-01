Gościem Krzysztofa Ziemca w sobotę po 8:30 będzie wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, poseł Konfederacji, Przemysław Wipler. Porozmawiamy o jego planie na pracę w komisji, która ma wyjaśnić okoliczności inwigilowania polityków i innych grup agresywnym programem szpiegowskim.

Przemysław Wipler / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Zapytamy, kogo w pierwszej kolejności chciałby przesłuchać Przemysław Wipler. W programie pojawią się także pytania o więzienne głodówki. Wipler - po słowach Jarosława Kaczyńskiego, że przymusowe dokarmianie więźniów to tortura - chce się dowiedzieć, ile razy było ono stosowane za rządów PiS.

Padną też pytania o krnąbrnych polityków Konfederacji i plany tej partii na najbliższe wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego.

