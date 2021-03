"Przy współpracy z samorządami był jednoznaczny apel, żeby każdy szpital oddelegował niewielki procent swojego personelu do szpitali covidowych. W woj. śląskim ten odzew jest. Tylko wtedy jesteśmy w stanie realnie i skutecznie zabezpieczyć opiekę w szpitalach tymczasowych. Na dzisiaj mamy prawie 200 pacjentów w szpitalu tymczasowym w Katowicach, 300 miejsc przygotowanych. Jesteśmy gotowi, by otwierać kolejne moduły" - mówił w RMF FM wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. "Nie ma dodatkowych lekarzy - ci, którzy są wezwani przez pana wojewodę, pochodzą z innych przychodni lub szpitali. Dziura powstaje. Komuś na miejscu ci lekarze nie pomogą. Nie ma co ukrywać, że osoby chore na inne choroby cierpią na tym" - zauważył prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Niebezpieczeństwo się zwiększa. Przyczyn musimy upatrywać w sobie samych niestety - to zawsze jest brak odpowiedniego podchodzenia do tej epidemii, może lekceważenie - mówił w RMF FM prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, pytany o wzrost liczby zakażeń koronawirusem w regionie.

Lekarze z woj. śląskiego przesuwani do walki z Covid-19. "Powstaje dziura. Komuś na miejscu nie pomogą"

Ja bym bardzo chciał, żeby mandatów nie było w ogóle, natomiast jeżeli będzie sytuacja, gdzie ktoś będzie naruszał dyscyplinę i obowiązujące obostrzenia w sposób absolutnie niewłaściwy, to do tego zostały powołane odpowiednie instytucje, żeby reagować i mandaty nakładać. Wolałbym, żeby takich sytuacji w ogóle nie było. To jest jeden z ostatnich momentów, kiedy można z ogromnym i serdecznym apelem po raz kolejny zaapelować. Dzisiaj nie ma wprost lekarstwa na Covid, najlepszym lekarstwem są w tej chwili ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia interpersonalne, maseczka, dystans - to jest realne lekarstwo i to naprawdę działa - tłumaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.



Trzeba przestrzegać radykalnie wszystkich obostrzeń, ale mamy kłopot prawny. Widzimy w mediach, że wiele osób jest uniewinnianych od zarzutów z tego tytułu, że podstawa prawna jest dyskutowana. To nie jest dobra sytuacja, kiedy zjawisko ma miejsce - stwierdził prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski - gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Musi być precyzyjna podstawa prawna, której w tej chwili nie ma - tłumaczył. Niezależnie od stanu prawnego, to (stosowanie się do obostrzeń - przyp. red.) jest po prostu mądre, zabezpiecza nas i innych. Ratuje życie - dodał.