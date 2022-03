"Nie chodzi o to, żebyśmy użyli wojsk NATO-wskich do pomocy Ukrainie, bo to nierealne, niemożliwe. Mogłoby to doprowadzić rzeczywiście do wybuchu III wojny światowej, do niesamowitej eskalacji konfliktu" - powiedział wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Podobnego zdania był Andrzej Rozenek, poseł PPS, członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej, który podkreślał, że należy przestrzegać prawa międzynarodowego, ponieważ "musimy się czymś różnić od tych bandytów.

Kownacki i Rozenek najnowszą informację o zawieszeniu broni w Mariupolu ocenili jako propagandę Putina i "oczyszczanie miasta". Mariupol jest strategiczne niesamowicie ważny, bo przez Mariupol prowadzi droga łącząca Krym z resztą Rosji, dlatego nie wierzę, żeby Putin cokolwiek odpuścił - powiedział członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej.