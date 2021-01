„Decyzja dotycząca obostrzeń jeszcze nie zapadła. My podejmujemy każdorazowo tego rodzaju ustalenia po analizie i wysłuchaniu ekspertów. Każdorazowo mamy bardzo trudne zadanie” – tak na pytanie o to, co czeka Polaków po 17 stycznia odpowiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Michał Dworczyk.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dopytywany o to, co może się zmienić w trakcie weekendu w sprawie pandemii i obostrzeń stwierdził: Proszę zwrócić uwagę, że każdego dnia analizowane są wyniki związane m.in. z liczbą zachorowań. Są analizowane modele, które mówią o rozwoju pandemii, stąd tego rodzaju decyzje zawsze wymagają dłuższego namysłu i dlatego mimo że do późnego wieczora trwała rada medyczna przy premierze, ta decyzja nie zapadła.

Dywagowanie na temat tego, że decyzje rządu pójdą w tą, czy inną stronę, uważam za niedobry pomysł dlatego, że to są zbyt poważne dla wielu Polaków sprawy, żeby prowadzić luźne rozważania. Zaczekajmy naprawdę jeszcze chwilę, proszę o chwilę cierpliwości - dodał i zaznaczył, że decyzja ws. obostrzeń zostanie zakomunikowana jak tylko rząd ją podejmie.

"Jako państwo jesteśmy gotowi na o wiele szybsze szczepienie"

Trzymamy się planu, który przedstawiliśmy w ostatnich dniach. Do końca pierwszego kwartału, czyli do końca marca chcemy zaszczepić ok. 3 mln osób. To będą osoby z grupy zero, czyli przede wszystkim pracownicy podmiotów prowadzących działalność medyczną i seniorzy 70+. Przy czym oczywiście część tej grupy, a to wszystko jest związane z ograniczeniami w dostępie do szczepionki - mówił o Narodowym Programie Szczepień na antenie RMF FM Michał Dworczyk.

Zdaniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce mamy odpowiednią liczbę punktów szczepień. Problemem jest dostępność szczepionki. Zdecydowaliśmy się pozyskiwać ją w ramach solidarnościowego mechanizmu unijnego. Dzisiaj Unia równomiernie i zgodnie z tempem dostał producentów dzieli szczepionki. Jako państwo jesteśmy gotowi na o wiele szybsze szczepienie - zaznaczył.

Czy ktoś z rządu zaszczepił się poza kolejnością?

Najpierw osoby najstarsze, czyli 70+, potem od 60 do 70 roku życia. A potem grupy zawodowe, czyli nauczyciele i służby mundurowe. Te grupy są stosunkowo niewielkie, jeśli porównamy z populacją seniorów i będą szczepione równolegle- mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Michał Dworczyk zapytany o kolejność szczepień w tzw. "grupie pierwszej" uprawnionych do szczepień przeciwko koronawirusowi.

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o to, czy nauczyciele wszystkich szczebli będą szczepieni zaraz po seniorach. Tak. Zarówno opiekunowie pracujący w żłobkach, nauczyciele przedszkolni, szkolni i nauczyciele akademiccy - odpowiedział szef Kancelarii Premiera.

W programie padło też pytanie o to, czy przedstawiciele rządu zostali zaszczepieni poza kolejnością. Nie mam takiej wiedzy. I byłaby to dla mnie zdumiewająca informacja, gdyby ktoś mi powiedział, że przedstawiciele rządu poza kolejnością skorzystali ze szczepienia. Nie ma takiej możliwości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Jedyną osobą, która się szczepiła, jeśli chodzi o osoby pracujące w rządzie, to był wiceminister zdrowia, który jest lekarzem - odpowiedział Dworczyk.

Minister skomentował też prezydenckie weto do ustawy o działach, regulującej pracę poszczególnych ministerstw. Będziemy starali się jak najszybciej przedstawić projekt ustawy, który będzie do zaakceptowania przez pana prezydenta - mówił Dworczyk. Zapewnił, że nie ma wojny na linii prezydent - rząd. Absolutnie w tych kategoriach bym tego nie rozpatrywał - przekonywał.

