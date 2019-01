"Czymś skrajnie naiwnym byłoby uznać, że jesteśmy dzisiaj w pełni zabezpieczeni przed próbami różnego rodzaju inwigilacji" - stwierdził Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. "Jesteśmy ważnym państwem NATO, ważnym państwem Unii Europejskiej. Musimy liczyć się z tym, że będziemy poddawani różnego rodzaju akcjom czy działaniom wymierzonym w nasze bezpieczeństwo" - dodał.

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Panie ministrze, 9 na 10 skontrolowanych przez pana ludzi escape roomów nie spełnia warunków bezpieczeństwa. Pytanie - co teraz? Co dziś powinni zrobić rodzice, których dzieci chciałyby pójść, albo nawet mają zaproszenie na uroczyste urodziny do takiego miejsca, puścić czy nie?

Joachim Brudziński, szef MSWiA: Panie redaktorze, tutaj po tej ubiegłotygodniowej piątkowej tragedii na pewno można wysnuć tylko jeden wniosek, że ta odpowiedzialność, która powinna towarzyszyć dorosłym, zarówno w pierwszej kolejności tym, którzy decydują się na prowadzenie tego typu działalności, nie powinna też zwalniać rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli od tego, aby rzeczywiście z dużą roztropnością podchodzić. Ja nie chciałbym tutaj wywoływać jakiejś niepotrzebnej paniki, czy wzbudzać przy okazji tej tragedii jakichś niepotrzebnych demonów, czy ograniczać dzieciakom, które rozpoczynają już dzisiaj w kilku województwach ferie, możliwości bezpiecznej zabawy, przyjemności. Mimo wszystko chciałbym zaapelować i poprosić rodziców, wychowawców i nauczycieli, aby w kontekście tego, o czym już dzisiaj wiemy, bo rzeczywiście jest tak jak pan redaktor powiedział - do wczoraj skontrolowano 504 tego typu placówki i stwierdzono ponad 1800 różnego rodzaju uchybień. W wypadku 69 tego typu miejsc, decyzją Państwowej Straży Pożarnej miejsca te zostały w trybie natychmiastowym zamknięte. Nałożono ponad 40 mandatów karnych. To pokazuje skalę nieprawidłowości.

Co dalej panie ministrze? Te escape roomy mają teraz 30 dni na tzw. testy ewakuacji. Jeśli ich nie spełnią, to zostaną zamknięte na zawsze?

Panie redaktorze, jeszcze raz - ja nie chcę tego problemu sprowadzać tylko i wyłącznie do kwestii escape roomów. To jest pewnego rodzaju nisza prowadzonej działalności rozrywkowe, zarobkowej. To się pojawiło w naszym kraju w 2014 roku jako niezwykle popularna, w niektórych przypadkach - to trzeba powiedzieć uczciwie i szczerze - niezwykle kreatywna, ciekawa i inspirująca zabawa. Jeszcze raz, ja nie chcę tutaj wrzucać wszystkich przedsiębiorców do jednego wora, nazywać ich nieodpowiedzialnymi, czy wytaczać jakąś batalię czy krucjatę, bo wtedy mógłby się pojawić absolutnie zasadny zarzut pod adresem mnie, polityków, że próbujemy wykorzystywać tragedie do tego, czy też przykrywać konsekwencje tragedii taką nadmierną buńczucznością czy irracjonalną walką z przedsiębiorcami. Tutaj konieczna jest odpowiedzialność.

