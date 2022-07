"To nie jest strajk. To jest protest o charakterze pełzającym, który może zostać rozszerzony" - mówi Tomasz Dziuganowski z Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów i WORD w Kielcach. Jak dodaje: chciałbym przeprosić wszystkich, którzy chcą przystąpić do egzaminów.

/ Tomasz Gzell / PAP

Wideo youtube Gość Rozmowy w południe w RMF FM pytany, ile ośrodków egzaminacyjnych w kraju protestuje, odpowiada: to się bardzo szybko zmienia. "Kolejne placówki chcą dołączyć, czekamy na tych, którzy się wahają" - zaznacza.

"My nie strajkujemy. To spontaniczna inicjatywa" - tłumaczy Tomasz Dziuganowski. Pytany o postulaty płacowe, odpowiada: my je kierujemy do ministra infrastruktury. Na pytanie, czy protest się rozszerzy, odpowiada: tak może być. Przewidujemy różne formy.







Opracowanie: Urszula Gwiazda , Amelia Panuszko