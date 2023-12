„Wyrok TSUE jest przełomowy w zakresie odsetek, które kredytobiorcy otrzymywali po prawomocnym wyroku. Wielu sędziów niestety bardzo je zaniżało do czasu, który był określony w procesie poprzez złożenie tzw. oświadczenia. TSUE powiedziała, że to powinno być liczone od pierwszej daty, w której konsument poinformował bank, iż uważa, że ta umowa jest nieuczciwa. To się przełoży zazwyczaj na od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych przy wygranej” – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM i RMF24 Arkadiusz Szcześniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.