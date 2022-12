„Dla mnie to jest żenujące, że minister spraw wewnętrznych w mediach społecznościowych pisze, że ktoś w Ukrainie został zawieszony. To niech Ukraińcy o takich rzeczach informują” - tak tweet Mariusza Kamińskiego o tym, że zawieszono osobę odpowiedzialną za przekazanie prezentu polskiemu komendantowi policji, skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM Tomasz Siemoniak. Były szef MON stwierdził też, że nie rozumie, dlaczego Kamiński nie chce dymisji Szymczyka. "Być może czuje się jakoś związany z komendantem Szymczykiem, ale to są poważne instytucje. W interesie policji jest, żeby tam nie było Szymczyka" - podkreślił.

Dopytywany, jak cała sprawa wpływa na relację między Warszawą a Kijowem, odpowiedział: Ja sądzę, że mechanizm jest taki, że minister Kamiński dzwoni do swojego odpowiednika i mówi: "zrobiła się gigantyczna afera, pomóżcie". Co to znaczy zawieszenie? Zawieszą, po paru dniach odwieszą. Myślę, że to wszystko jest (robione) w ramach pomocy stronie polskiej. Być może jest tutaj jakaś odpowiedzialność po stronie ukraińskiej, tego nie wiemy. Ale powinny nas interesować polskie procedury, polskie działania, zachowanie polskiego komendanta.

"Jest kompromitacja i tyle"

W tej sytuacji, o której mówi cała Polska od kilku dni, ja mam takie poczucie, że to się nie dzieje. Ten serial, kolejne wypowiedzi komendanta, kolejne wersje, że wszystko jest tak głęboko żenujące. Uważam, że po prostu komendant powinien się podać do dymisji. Tu mniejsze znaczenie ma jego wina umyślna, nieumyślna. Po prostu to jest kompromitacja i tyle. Lepiej, żeby ten komendant odszedł, bo jeszcze przez wiele dni będziemy o tym rozmawiali i jeszcze bardziej będzie to kompromitowało szefostwo polskiej policji, a naprawdę wiele rzeczy ważniejszych się dzieje niż perypetie komendanta z granatnikami - powiedział wiceszef PO.

Normalny policjant musi przestrzegać procedur i nie dostaje granatników w prezencie od nikogo. Nie dostaje prezentów od nikogo - podkreślił. Na morale policji to działa fatalnie, bo wszyscy mówią o policji nie w kontekście służby, zagrożeń, tylko w kontekście kompromitacji komendanta - dodał.

Były szef MON stwierdził też, że w czasie, gdy był szefem resortu obrony, nigdy nie zdarzyło mu się dostać prezentu, który może wybuchnąć w gabinecie. Rutyną było prześwietlanie wszystkich prezentów. Nawet nie ze względu na materiały wybuchowe, ale możliwość jakiegoś mikrofonu, podsłuchu, czegoś nieoczekiwanego - mówił.

Jego zdaniem wybuch w KGP pokazał, że komendant nie ma żadnej ochrony, ani współpracowników, którzy są w stanie prześwietlić rzeczy, które do niego trafiają.

Co z dymisją?

Wiceprzewodniczący PO przyznał, że nie rozumie, dlaczego Mariusz Kamiński upiera się przy tym, by Szymczyk pozostał na stanowisku. Być może czuje się jakoś związany z komendantem Szymczykiem, ale to są poważne instytucje. W interesie policji jest, żeby tam nie było Szymczyka. Życie publiczne bywa okrutne dla ludzi na wysokich stanowiskach. Czasem zdarzenie, na które nie mieli większego wpływu może przesądzić o ich ocenie, losie zawodowym. Jeśli oni chcą, żeby polska policja i komendant polskiej policji na zawsze kojarzyli się z granatnikiem, który wystrzeliwuje i rozwala kawał KGP, to niech to ciągną. Mnie po prostu jest wstyd, że to się tak dzieje. Ktoś powinien to przerwać- zaznaczył.

Siemoniak podkreślił, że wybuch w KGP jest z jednej strony nieszczęśliwym wypadkiem, ale z drugiej pokazał też poczucie bezkarności. Komendant główny policji powinien poddać się kontroli na granicy, powinien oddać to współpracownikom, poddać się procedurom. Ale czuje się widać ponad prawem i to się na nim srodze zemściło. Komendant główny policji nie jest od bawienia się takimi czy innymi prezentami. To jest sprawa państwowa - podsumował.