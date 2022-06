"Rosja jest strategicznym zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale całego obszaru euroatlantyckiego. To przez działania Rosji dzisiaj mamy szereg problemów, które spotykamy nawet i w życiu codziennym" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceszef MSZ Marcin Przydacz. "Rosja była nazywana partnerem, z którym można realizować np. wspólne misje pokojowe, można kooperować. W 2010 roku było to już po ataku Gruzja. Mnie wtedy już dziwiła naiwność w podejściu do Rosji. My od 2015 roku, od dojścia do władzy przekonywaliśmy partnerów, że Rosję trudno nazwać partnerem, Rosja jest wyzwaniem, zagrożeniem" – dodał. Podkreślił, że zdefiniowanie Rosji jako zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego jest bardzo ważne dla Polski. "Dzisiaj NATO przygotowuje się do obrony na samej granicy. Mamy nadzieję, że to nie będzie konieczne, ale strategiczny sygnał do Rosji musi zostać wysłany" – powiedział gość Krzysztofa Berendy.

Przydacz: Rosja jest strategicznym zagrożeniem nie tylko dla Polski Opracowanie: Adam Zygiel , Jonasz Jasnorzewski