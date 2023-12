„Wyrok jest prawomocny, podlega wykonaniu, powinien być niezwłocznie wykonany” – tak mec. Przemysław Rosati, powołując się na Kodeks karny, mówi o wyroku, jaki w środę wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, który za nadużycie uprawnień skazał na dwa lata więzienia byłych szefów CBA: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. „Jak każdy obywatel, który znajduje się w takiej sytuacji, także byli posłowie powinni liczyć się z tym, że sąd może zarządzić wykonanie kary, a w konsekwencji będą musieli stawić się w zakładzie karnym” – wyjaśnia gość Rozmowy w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24.

Nawiązując do sporu między marszałkiem a prezydentem ws. wygaszenia mandatów oby polityków PiS, Rosati stwierdza, że decyzja Szymona Hołowni ma umocowanie w prawie. "Pamiętamy, że w Sejmie i w Senacie nie może zasiadać osoba, która jest skazana prawomocnym wyrokiem na pozbawienie wolności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. I dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia" - uzasadnia mecenas, podkreślając, że dyskusja wokół prawa łaski nie wpływa na kwestię związaną z wygaśnięciem mandatu. "Kodeks wyborczy jasno przewiduje, że mandat posła wygasa w momencie, kiedy poseł traci prawo wybieralności" - dodaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Co więcej, według mec. Przemysława Rosati prawo łaski nie odnosi się do tego, co łączy się z mandatem posła czy senatora. "Innymi słowy, prezydent prawem łaski nie jest w stanie spowodować sytuacji prawnej, w której mandat poselski niejako odżyje" - wyjaśnia prawnik.

W jego opinii Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są już byłymi posłami, a marszałek Sejmu tylko to stwierdzi. "Prawo łaski nie ma tutaj żadnego znaczenia, jeśli chodzi o kwestie samego mandatu" - podkreślił jeszcze raz w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Piotrem Salakiem.

