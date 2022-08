"Grupa przedsiębiorców, która ucierpiała na skutek katastrofy ekologicznej jest stosunkowo liczna" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. Podkreśla, że mając w pamięci doświadczenia tarcz covidowych, ważne jest przyjęcie "realnych kryteriów spadku dochodów i produkcji" w kwalifikowaniu firm do pomocy. "Myślę, że propozycja, żeby to było miesiąc do miesiąca (spadek o) 50 proc. jest propozycją - nie chce nazwać prostacką - zbyt prostą. Tu można różne zabiegi zastosować, że akurat tak wyjdzie. Znacznie lepszym byłoby porównanie dłuższych odcinków czasu, np. do dwóch miesięcy. Być może nie musiałoby to być 50 proc., ale 30-40 proc." – podkreśla.

Widok z drona na Odrę w okolicach wsi Cigacice