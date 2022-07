"Od wtorku mamy 40-60 pożarów lasów dziennie. W lipcu już 500 pożarów w lasach, a w całym roku - 5 tysięcy. To jest rekordowy rok" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodał, w tym roku w pożarach lasów zginęły 3 osoby, a 10 zostało rannych.

Jak wypoczywać w lesie, by nie doprowadzić do pożaru? Nie rozpalamy ognisk w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Uważamy na niedopałki papierosów, zapałki, zaprószenia ognia przypadkowe - radził w RMF FM Karol Kierzkowski. Jeżeli coś niebezpiecznego, groźnego zauważymy, dzwonimy na 998 lub 112 - dodał. Zwrócił też uwagę, że w upalne dni wjeżdżanie samochodem do lasu nawet w dozwolonym miejscu może skończyć się źle. Nagrzane elementy silnika czy układu wydechowego to nawet 400 stopni Celsjusza. Od 200-300 stopni może się zapalić trawa - wyjaśnił gość Pawła Balinowskiego.

Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej stwierdził w RMF FM, że na razie nie powinniśmy się spodziewać tak dużych pożarów lasów, jak na zachodzie Europy. Zastrzegł jednak, że może się to zmienić, jeżeli utrzyma się susza i upały.