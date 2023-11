"Mamy nadzieję, na święta, że Polacy będą mogli usiąść przy stole i zobaczyć telewizję, która będzie zachęcała do pojednania, a nie do podziału, tak jak to robił PiS przez 8 lat" - powiedział poseł KO Dariusz Joński, który był gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24. Jak zaznaczał, "nie będzie to łatwy proces"; "co my zastaniemy, kiedy przejmiemy te rządy, tego nie potrafię powiedzieć".

Dariusz Joński / Karolina Bereza / RMF FM Gość RMF FM powiedział, że "minister Gliński jeszcze w czwartek przygotował zmiany w statucie Polskiego Radia, TVP, PAP i de facto wczoraj to było wszystko kończone przez nową panią minister". Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joński: Mamy nadzieję, że zdążymy odpolitycznić TVP przed świętami Odbetonujemy media - zapowiadał Dariusz Joński. Ja sprawdzam wciąż, czy już są zmiany w KRS-ie. Jeszcze nie ma - mówił. Dodał, że "nie będzie to łatwy proces, to będzie najtrudniejszy ze wszystkich, o których mówiliśmy, ale chcemy to zrobić". Chcielibyśmy na święta to zrobić, ale co my zastaniemy, kiedy przejmiemy te rządy, tego nie potrafię powiedzieć, bo naprawdę mi do głowy by nie wpadło, żeby rząd, który jest na wylocie, podejmował takie decyzje - żeby się zabetonować w wielu instytucjach - stwierdził. Jak podkreślił, "to nie dotyczy tylko telewizji lub radia". Fundacja, która finansowała m.in. fundację Bąkiewicza, przerzucają do Otwocka i zapisują pieniądze na 10 lat. Inny instytut powołują w Chełmie - wymieniał. Byłem naiwny. Wydawało mi się, że jak dostaną czerwoną kartkę od społeczeństwa, to przynajmniej wielu z nich się zastanowi - zaznaczył. Powiedział, że "nigdy więcej żadnych ułaskawień nie będzie". Mamy pomysł, nie chcę zdradzać szczegółów i wychodzić przed szereg, bo nowy pan minister kultury zrobi to wszystko, ale jest kilka sposobów na to, jak odpolitycznić (media - red.) - powiedział gość Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24. Do której komisji śledczej pan się zapisze? - zapytał Piotr Salak. Tyle kontroli poselskich robiliśmy, że każda z komisji jest mi równie bliska - powiedział Joński. Zobacz również: In vitro finansowane z budżetu państwa? Trwają obrady Sejmu

