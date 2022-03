"Mamy już kilkanaście tysięcy wydanych nr PESEL" - tak o rozpoczętym dziś wydawaniu numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Janusz Cieszyński. "Dla porównania - to jest tyle, ile wydaje się przeciętnego dnia obywatelom Polski, a jest dopiero połowa dnia" - dodawał sekretarz stanu w kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Janusz Cieszyński: Wydaliśmy już kilkanaście tys. nr PESEL dla uchodźców Jakub Rutka / RMF FM

Krzysztof Berenda dopytywał swojego gościa o zawieszanie się rządowych systemów do obsługi rejestracji numerów PESEL. Możliwe, że w takim systemie informatycznym są chwilowe problemy, ale nie mamy żadnych informacji, aby ten proces został zatrzymany - zapewnił Janusz Cieszyński.

To normalne, że jak mamy nowy proces, to osoby, które go obsługują, muszą się tego nauczyć, na pewno ten proces będzie przyspieszał. Delegujemy pracowników z administracji rządowej, żeby ten proces wsparły - dodał minister.

"Nie ma dziś w Polsce poważnych incydentów cybernetycznych"

Zespoły, które odpowiadają za cyberbezpieczeństwo, są w podwyższonej gotowości - mówił Janusz Cieszyński w internetowej części specjalnego wydania Rozmowy w RMF FM. Sprawdzamy, czy systemy, zarówno te, które należą do administracji państwowej, jak i te, które funkcjonują w firmach, które są operatorami usług kluczowych z punktu widzenia ludności, takie jak banki czy dostawcy energii - czy tam wszystko jest w porządku. Na ten moment nie mamy informacji o jakichkolwiek poważnych incydentach - dodał wiceminister cyfryzacji.

Cieszyński mówił też o głównych liniach narracji rosyjskiej propagandy w związku z wojną w Ukrainie. Dzisiaj główną linią narracyjną jest próba wywołania podziałów między mieszkańcami Polski a obywatelami Ukrainy. To jest oczywiste. Rosjanie robili to od wielu lat. To są te same konta. Jeszcze kilka lat temu te konta były przeciwne szczepieniom, później była telefonia 5G, później covid, później szczepienia przeciwko covid. A dziś te konta mówią o tym, że Polska nie powinna się angażować w konflikt na Ukrainie - mówił.

Krzysztof Berenda zapytał swojego gościa także o to, czy dziś blokowałby wpisy Grzegorza Brauna, dotyczące wojny na Ukrainie. Nie znam konkretnych wpisów Grzegorza Brauna. Natomiast moja opinia nt. pana Brauna jest taka, że jest pasożytem, który powinien zniknąć z polskiej polityki - odpowiedział Cieszyński.