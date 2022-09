„Jeśli chodzi o rzeczy, w których jedno państwo żąda czegoś od drugiego państwa, to prawnie musi to rozpocząć rząd. Rząd PiS-u mówi o tym od 7 lat, a do tej pory nie zrobił podstawowej rzeczy - nie wysłał noty dyplomatycznej z tym, czego żąda” - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej komentując raport dot. reparacji wojennych, które Polska żąda od Niemiec. „Jeśli to zobaczymy, to ocenimy to i być może wesprzemy. Jest niewątpliwe, że prawnie i moralnie Niemcy nie rozliczyły się do końca ze swoich zobowiązań” – dodał.

Bosacki o żądaniu reparacji: Być może to poprzemy Karolina Bereza / RMF FM Mocno bym się zastanowił, na ile ta sprawa prawnie jest do "ugryzienia’" i próbowałbym z całą pewnością mocno rozmawiać z Niemcami poufnie. W tej chwili mamy do czynienia z propagandą trwającą 6 lat, za którą nie idą prawdziwe środki prawne i dyplomatyczne - zaznaczył gość Mariusza Piekarskiego. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bosacki o żądaniu reparacji: Być może to poprzemy Znam w ostatnich 30 latach jedną skuteczną operację wymuszania na innym państwie dużych pieniędzy, to była operacja izraelsko-żydowska wymuszania pieniędzy na Szwajcarii. To wymaga sojuszników, a rząd PiS-u nie ma w żadnej poważnej sprawie dla Polski żadnych sojuszników - zwrócił uwagę senator. Bosacki o dodatku energetycznym: Trzeba wreszcie to ustalić Parlamentarzysta pytany o działania Senatu ws. dodatków energetycznych stwierdził, że izba zmusza rząd do działania. Rozszerzyliśmy dodatek na wszystkie źródła ciepła i wtedy rząd zaczął się tym zajmować. Zaczyna się sezon grzewczy, trzeba wreszcie ustalić, kto i ile dodatku dostanie. Miejmy nadzieję, że rząd wreszcie jasno powie Polakom: będzie ciepło na zimę - apelował Bosacki. Zwrócił też uwagę, że w mediach nie ruszyła kampania informacyjna dot. oszczędzania energii. Bardzo mnie martwi to, że polski rząd nie ma kampanii społecznej: oszczędzajmy energię i ciepło. Wszystkie poważne kraje już to robią, bo rzeczywiście ta zima będzie ciężka. Jest jeszcze jeden aspekt: we Włoszech jest "plan 110’"- to najbardziej popularny w Unii Europejskiej plan ocieplania domów i mieszkań. W tym roku już miliony Włochów z tego korzystały. Dlaczego Włochy mają na to pieniądze? Bo wzięli miliardy z KPO. Z tych pieniędzy 110 procent tego, co się zainwestuje w ocieplanie budynków, będzie zwrócone. Polski rząd niestety tego nie może zrobić, bo ciągle chce brać pod but polskie sądy - powiedział. Zobacz również: Rostowski o stopach procentowych: Stoimy przed koszmarnym dylematem

Opracowanie: Amelia Panuszko , Arkadiusz Grochot