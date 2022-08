„Spodziewam się czegoś spektakularnego, ale czegoś, co nie zmieni status quo w Cieśninie Tajwańskiej. To będzie coś, co Pekin będzie mógł sprzedać swojej opinii publicznej jako komunikat: zobaczcie, zagraliśmy na nosie amerykańskim imperialistom i separatystom z Tajwanu. Ale to nie będzie coś, co wprowadzi realną zmianę w sytuacji wokół Tajwanu, bo to by doprowadziło do bezpośredniego starcia nie tylko z siłami tajwańskimi, ale też amerykańskimi. Na to w tej chwili Pekin nie może sobie pozwolić” - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM dr Michał Bogusz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich ds. chińskich komentując napięcie między Chinami i Tajwanem.