"Mam wrażenie, że jest kilku pilotów, którzy się ze sobą słabo komunikują. Podejmują bardzo często sprzeczne decyzje" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM europoseł Marek Belka, pytany o kondycję polskiej gospodarki. "Pracowaliśmy nad destabilizacją gospodarki kilka lat. Nie da się tego z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc naprawić. To jest proces dłuższy i niestety bolesny" - dodał były premier.

NBP nie zajmuje się zdejmowaniem nadmiaru pieniędzy z rynku, co powinien robić. Na razie tylko powoduje, że kredyty hipoteczne i konsumpcyjne są droższe. To jest działanie we właściwym kierunku - analizował w rozmowie z Krzysztofem Berendą były szef Narodowego Banku Polskiego. O wiele skuteczniejsze wydaje się w tym momencie emitowanie obligacji antyinflacyjnych - zauważył. Oczekuję, że rząd, który ma co najmniej rok i trzy miesiące działania nie będzie czekał do wyborów tylko po prostu energicznie zabierze się za walkę z inflacją - stwierdził Belka.

Przyzwyczailiśmy się od pewnego czasu, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest bardzo dobra. Nikt się już nie boi bezrobocia. Takie obawy mogą wrócić. Przed nami jest trudny czas - ostrzegał w rozmowie z RMF FM Marek Belka. Jakie zmiany w codziennym życiu Polacy mogą odczuć już pod koniec tego roku? Będzie drożej. Będzie biedniej - koszty ogrzewania, mediów ogólnie rzecz biorąc, będą rosły (...) Jest jeszcze jeden czynnik, o którym się mało mówi - sytuacja obniżenia wzrostu gospodarczego oraz szalejącej inflacji uderzy przede wszystkim w ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą - nie tą na szeroką skalę, tylko na niewielką - prognozował gość RMF FM.