Czy zimą w Europie może zabraknąć gazu? "To jest prawdopodobne" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Woźniak - były minister gospodarki i były prezes PGNiG. "Dla odbiorców indywidualnych najprawdopodobniej nie zabraknie. W pierwszej kolejności pozbawiani dostaw gazu będą odbiorcy przemysłowi. Taka jest praktyka i litera prawa we wszystkich krajach unijnych - w Polsce również. W ostatniej kolejności racjonuje się gaz dla odbiorców domowych" - tłumaczył ekspert.

W zapleczu tej ustawy jest kwota dopłat, które mają być podstawą dosyć teoretycznie wyliczonej ceny. To 3 mld złotych na ten sezon grzewczy - mówił w RMF FM Woźniak, pytany o podpisaną przez prezydenta ustawę o dopłatach do węgla. Średnie zapotrzebowanie na sezon grzewczy to jest ponad 4 tony węgla na gospodarstwo. Ludzie się zaopatrują już - niezależnie od ceny. Mają z tyłu głowy, że będą mogli kupić 3 tony po tysiąc złotych. To zostawiają sobie na koniec. 3-tonowy deputat nie wystarcza - tłumaczył ekspert.

Woźniak: Orzeczenie TSUE ws. Nord Steam 2 jest katastrofą dla Ukrainy

Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to przede wszystkim jest zła wiadomość dla wszystkich w Europie. To jest doskonała wiadomość dla spółki Nord Steam 2 i jej przewodniczącego, Gerharda Schrödera. W skrócie ono oznacza, że w ramach prawa europejskiego Nord Stream 2 może się skarżyć o to, żeby dochodzić swoich racji, jakiekolwiek one są. A one są bardzo niekorzystne w konsekwencji dla rynku europejskiego. Wcześniej luksemburski sąd unijny odrzucił tę skargę jako niedopuszczalną. Otóż Trybunał Sprawiedliwości, który rozpatrywał apelację uznał, że ona jest jak najbardziej dopuszczalna. W związku z tym Nord Stream 2 złoży taką skargę po raz drugi - mówił w internetowej części Rozmowy w południe w RMF FM Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes PGNiG.

Jaki jest praktyczny wymiar dzisiejszego orzeczenia TSUE? Na razie żaden, ale gdyby się okazało, że Nord Stream 2 składa skargę i składa ją skutecznie, to znaczy, że wygrywa w procesie przeciwko Komisji Europejskiej i neguje ostatnią dyrektywę energetyczno- gazową, jaka jest w UE - mówił były prezes PGNiG. To oznacza dla Ukrainy katastrofę, bo znaczy, że Nord Stream 2 ruszy. A w momencie, w którym ruszy, stanie tranzyt przez Ukrainę. Ukraina staje przed widmem zamarznięcia na śmierć w zimie - tłumaczył. Musi coś z tym zrobić. A infrastruktury na to, żeby się poratować, nie ma. Jedyną drogą jest wtedy pójście do Canossy, czyli zaapelowanie do Kremla o włączenie do rosyjskiego systemu gazowego, co będzie miało oczywiście konsekwencje polityczne. Rosja - tak jak chciała od początku - zagarnie sobie Ukrainę na własność - dodał Woźniak.