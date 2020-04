"Myślę, że Jarosław Gowin nie chce wyjść z koalicji. Prawdopodobnie buduje dla siebie jakieś nowe pole podmiotowości" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Zybertowicz - doradca prezydenta Andrzeja Dudy. "W polityce jest bardzo wielu samców i samiczek alfa - ludzi, których ambicje są ponadprzeciętne. Polityka potrzebuje ludzi o silnych charakterach, o silnym potencjale, bo wymaga często przełamywania przeszkód. Mam wrażenie, że ostatnie posunięcia Jarosława Gowina mogą wskazywać na to, że próbuje się rozepchnąć w przestrzeni "dobrej zmiany"" - ocenił.

Plan Borysa Budki nie daje gwarancji terminu przeprowadzenia wyborów. On zakłada, że epidemia się skończy do lutego 2021. Wystarczy przejrzeć wypowiedzi ośrodków eksperckich z całego świata. Nikt odpowiedzialny nie powie, że potrafi scenariusz wygaszania wszystkich kolejnych fal epidemii przedstawić. Nie ma gwarancji, że do tej pory będzie opracowana szczepionka, która by radykalnie zmniejszyła poziom zagrożenia - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM doradca prezydenta Andrzeja Dudy - prof. Andrzej Zybertowicz. Może ten plan byłby rozsądny, gdyby można było przewidywać coś, co opozycja sfalsyfikowała - że opozycja po uzgodnieniu jakiegoś terminu wyborczego będzie współpracowała z rządzącymi w celu ograniczenia efektów pandemii, a nie cały czas promowała fake newsy, które utrudniają sprawne komunikowanie się społeczeństwa - zauważył.





