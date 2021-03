„Jeśli chce mnie pan namówić na martyrologię, na takie polskie płakanie, wygrywamy, remisujemy, ale jesteśmy ciągle niezadowoleni – to nie ten telefon, ja na pana tory nie dam się wprowadzić” – tak prezes PZPN Zbigniew Boniek skomentował w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM ostatnie mecze polskiej kadry w eliminacjach MŚ 2022. Dodał, że „jest zadowolony”, i podkreślił, że spotkanie z Andorą „wygraliśmy pewnie”. Zaznaczył także, że pojutrze z Anglią „przede wszystkim będziemy grali inaczej”. „Pewnie, że mamy czego szukać na Wembley” – podkreślił.

Zbigniew Boniek: Żyjemy w takich czasach, że wszystko ubierane jest w tony dramatyczne

Boniek przyznał, że "jedziemy do Anglii, zdając sobie sprawę, że drużyna angielska jest mocna, jest faworytem nie tylko tego spotkania, ale tej grupy", ale równocześnie zaznaczył: "Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wszystko jest ubierane w tony, powiedziałbym, dramatyczne. Jak nie wygrasz z Andorą 5:0, 6:0, to znaczy, że mecz był słaby".

Zbigniew Boniek: Kilku piłkarzy ma drobne urazy, m.in. Robert Lewandowski

Pytany natomiast przez Roberta Mazurka, czy na Wembley wszyscy nasi piłkarze pojadą zdrowi, szef PZPN przyznał: "Mamy pewne problemy, bo nasi przeciwnicy grali wczoraj szalenie ostro (...). Mamy kilku piłkarzy, którzy mają drobne urazy, m.in. Robert Lewandowski. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się to wszystko pozytywnie zakończy. Jak nie, to będziemy musieli grać takimi zawodnikami, jacy będą do dyspozycji".

Zbigniew Boniek: Paulo Sousa jest bardzo dobrym, bardzo fajnym trenerem - jak każdy, którego wybrałem

Boniek zaznaczył również, że jest zadowolony z pracy i decyzji nowego selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. "Uważam, że Paulo Sousa jest bardzo dobrym, bardzo fajnym trenerem - zresztą tak jak każdy poprzedni trener, którego ja wybrałem. (...) Uważam, że Paulo Sousa wykonuje swoją pracę dobrze. A jaki będzie efekt końcowy? Poczekajmy" - mówił.

Odnosząc się z kolei do doniesień o swoich bardzo częstych rozmowach z selekcjonerem, Zbigniew Boniek stwierdził, że "dwóch mężczyzn może rozmawiać na wiele tematów". "Natomiast nie ustalamy, kto ma grać, a kto nie" - podkreślił.

Wyniki kadry wpływają na ocenę szefa PZPN? Boniek: Jeśli tak, to powinniście mi prawie wystawić pomnik

Robert Mazurek przypomniał również swemu gościowi słowa byłego prezesa PZPN-u Grzegorza Laty, który twierdził, że prezesa Związku ocenia się dobrze, gdy reprezentacja wygrywa, a źle - gdy ponosi porażki. "Jeżeli będzie się tak oceniać, to powinniście mi prawie wystawić pomnik" - odpowiedział obecny szef PZPN-u.

"Przez trzy ostatnie edycje pojechaliśmy z tą reprezentacją na trzy imprezy, co się w przeszłości nigdy nie zdarzyło" - podkreślił Zbigniew Boniek. "O punkty zagraliśmy na terenie naszego kraju 16 meczów, z czego 14 wygraliśmy, a dwa zremisowaliśmy. Nie przegraliśmy nawet jednego spotkania" - wyliczał.

Boniek o eliminacjach MŚ 2022: Cel minimum to drugie miejsce w grupie. Z tego można reprezentację rozliczać

Odnosząc się w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM do eliminacji MŚ 2022, szef PZPN-u stwierdził: "W tej grupie mamy zadanie walczyć o pierwsze miejsce. Żeby walczyć o pierwsze miejsce, trzeba zrobić dwa dobre wyniki z Anglią. Jeżeli nam się mecz z Anglią nie uda, to musimy pozostałe mecze wygrać, żeby zająć 2. miejsce i grać w barażach. I to jest nasz cel, i z tego można reprezentację rozliczać".

"Na razie jesteśmy na początku drogi" - podsumował Zbigniew Boniek.

