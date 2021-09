„Trzeba szanować Pawła Kukiza za karierę artystyczną, natomiast w polityce nie wiem, czy dziś można być pewnym tego, co zrobi jutro. (…) Trudno mi teraz wyobrazić sobie jakąś parlamentarną współpracę z Pawłem Kukizem – chociaż w polityce nigdy nie mówi się ‘nigdy’” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.

Tomasz Siemoniak / Michał Dukaczewski / RMF FM

Tomasz Siemoniak zapewniał również, że Donald Tusk "poradzi sobie" z kierowaniem równocześnie Europejską Partią Ludową i Platformą Obywatelską, a na uwagę Roberta Mazurka, że Tusk jest "szefem na pół etatu", odparł: "Skoro te pół etatu dało nam taki wzrost sondażowy, to można pozazdrościć takiego pół etatu".

"Prezes Kaczyński jakby w ogóle bez etatu się teraz porusza, bo kompletnie zniknął jako wicepremier ds. bezpieczeństwa, więc wydaje mi się, że Donald Tusk robi więcej, więcej pracuje" - komentował poseł PO.

Odnosząc się do planowanych na jesień wyborów nowego szefa Platformy, Siemoniak stwierdził: "Wydaje mi się, że poziom poparcia dla Tuska wszystkich, z którymi rozmawiam, zadowolenia z jego powrotu do polskiej polityki jest tak duży, że może się zdarzyć, że będzie jedynym kandydatem". O potencjalnym zwycięstwie Donalda Tuska powiedział zaś: "Wydaje mi się, że to jest bliskie pewności".

