„Mogę zadeklarować, że z pewnością, jeśli odwołani zostaną trzej ministrowie, to będzie także (wniosek o) wotum nieufności wobec premiera” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, pytany, dlaczego – w związku z doniesieniami NIK do prokuratury ws. wyborów kopertowych – Koalicja Obywatelska domaga się odwołania ministrów Jacka Sasina, Michała Dworczyka i Mariusza Kamińskiego, a nie składa takiego wniosku ws. Mateusza Morawieckiego.

Siemoniak zauważył, że "wotum nieufności wobec premiera to zupełnie inny porządek, bo wymaga przedstawienia kandydata na nowego premiera, to jest tzw. konstruktywne wotum nieufności".

Równocześnie podkreślił: "Odpowiedzialność polityczna Mateusza Morawieckiego (ws. wyborów kopertowych - przyp. RMF) jest oczywiście największa".

Dopytywany natomiast przez Roberta Mazurka, czy w tej sytuacji posłowie KO nie powinni podpisać się pod wnioskami o Trybunał Stanu dla premiera i ministrów, Tomasz Siemoniak odparł: "Ta sprawa ma być może wątek Trybunału Stanu, ale też wątek normalnej odpowiedzialności prawnej. (...) Stawianie przed Trybunałem Stanu ma ten minus, że jak Trybunał Stanu raz odrzuci taki wniosek, to nie ma już do niego powrotu. Więc nie działałbym tu pochopnie".

Siemoniak: Budka nie musi odchodzić. Realnym problemem są niskie notowania PO

Odnosząc się do sytuacji wewnątrz Platformie Obywatelskiej i niskich notowań - wewnątrz partii i w sondażach - Borysa Budki, Siemoniak stwierdził, że Budka "nie musi odchodzić" z funkcji szefa ugrupowania, i zaznaczył, że "realnym problemem" są niskie notowania PO w sondażach.

"O tym rozmawiamy i to wszystkich bardzo martwi: co zrobić, żeby podwyższyć notowania, żeby być największą - w sondażach przynajmniej - partią opozycyjną (...). Natomiast uważam, że ciągła dyskusja o zmianie przewodniczącego donikąd nie prowadzi" - podkreślił.

Siemoniak: Zwłoka w tworzeniu ruchu Trzaskowskiego była jego gestem wobec Platformy

Robert Mazurek pytał wiceszefa Platformy również o notującego w sondażach dobre wyniki Rafała Trzaskowskiego: czy Trzaskowski chce Platformę ratować, czy ją zatopić, by na jej szkielecie wybudować własną siłę polityczną?

"Rozmawiamy dużo, mamy spotkania kierownictwa, gdzie mówimy o tym, jaka powinna być relacja między ruchem Rafała Trzaskowskiego a Platformą. Moja ocena jest taka, że on nie ma żadnego interesu ani nie chce Platformy zatapiać" - oświadczył Tomasz Siemoniak.

Co więcej, zaznaczył: "Sądzę, że to, co dzieje się od lipca, to, co można by ocenić nawet jako pewną zwłokę w postawaniu jego ruchu, było gestem Trzaskowskiego wobec Platformy, chęcią, żeby Platforma mocno ruszyła".

