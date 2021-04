„Niespodziewanie i przypadkowo. Przy okazji profilaktycznych badań. Byłem na USG jamy brzusznej i okazało się, że tam jest coś - po bliższych badaniach okazało się, że to nowotwór” – mówił poseł Tadeusz Cymański w Porannej rozmowy w RMF FM, pytany o to w jakich okolicznościach dowiedział się o swojej chorobie. Wyjawił też, że dziś miał być operowany, ale ze względu na trudną sytuację w szpitalu z powodu koronawirusa, operacja została przełożona. Robert Mazurek pytał swojego gościa również o komentarz po wczorajszej wiadomości o śmierci Krzysztofa Krawczyka. „To jest historia polskich gwiazd, które nie zrobiły takiej międzynarodowej kariery taką, na jaką zasługiwali” – przekonywał

Poseł Solidarnej Polski zwrócił uwagę, że choroba jest jego prywatną sprawą, ale w odpowiedzi Robert Mazurek przypomniał, że o swojej sytuacji zdrowotnej polityk powiedział w wywiadzie prasowym. Mam taką wadę, że mam czasem niepohamowane napady szczerości - skomentował gość Mazurka.

Nowotwór nowotworowi nierówny - mówił Cymański wyjawiając, że "jego" jest złośliwy, ale ma niski wskaźnik tej złośliwości. Dziś miałem być operowany, ale niestety - sytuacja jest na tyle dramatyczna [covidowa - przyp. RMF FM], że przełożono mi operację. Za dwa tygodnie będę wiedział [kiedy kolejny termin - przyp. RMF FM]. Mam nadzieję, że będę operowany jeszcze w kwietniu - mówił Cymański w RMF FM.

Tadeusz Cymański o zamieszaniu w programie szczepień: Doszło do chaosu i nerwów, i za to trzeba przeprosić

Robert Mazurek w Porannej rozmowie w RMF FM przypomniał o niedawnym zamieszaniu w Narodowym Programie Szczepień. W jego wyniku, osoby 40+ mogły już zapisać się na konkretny termin szczepień, podczas gdy nie wszyscy seniorzy zostali jeszcze zaszczepieni. Czy ktoś jest winien temu zamieszaniu? Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, myślę, że ktoś jest odpowiedzialny - skomentował Cymański.

Michał Dworczyk początkowo tłumaczył to zamieszanie błędem systemu, szybko okazało się jednak, że to nie błąd sytemu, a człowieka. Mazurek pytał więc, czy winny powinien ponieść konsekwencje? Gdyby szczepionki nie zostały wykorzystane, krytyka byłaby innego rodzaju - skomentował poseł, przypominając, że szef KPRM wspominał o tym, że zauważono mniejsze zainteresowanie szczepieniami wśród seniorów, dlatego zostały uwolnione zapisy dla młodszych osób.

Trzeba dokładnie poznać diagnozę, ja ważę słowa i nie wydaję pochopnie osądów - trzeba dowiedzieć się kto zawinił. Doszło do chaosu i nerwów, i za to trzeba przeprosić. A jeżeliby doszło do konsekwencji zdrowotnych, to innego rodzaju odpowiedzialność - przekonywał Tadeusz Cymański.

Krzysztof Krawczyk jak Elvis? Cymański: Myślę, że porównanie nie jest nadużyciem

Krzysztof Krawczyk jak Elvis? Myślę, że porównanie nie jest nadużyciem - komentował Tadeusz Cymański śmierć legendarnego piosenkarza. Jak dodał poseł, zmarły artysta zrobił wiele dla polskiej kultury. To jest historia polskich gwiazd, które nie zrobiły takiej międzynarodowej kariery taką, na jaką zasługiwali - przekonywał.

Cytat Dla mnie bardzo ważną rolą jest tekst. Krawczyk był tego mistrzem. Piękne teksty. "To co dał nam świat, niespodziewanie zabrał los" - to jest dla mnie znakiem Krawczyka, piękna piosenka o przemijaniu. komentował Cymański, dodając, że wybitnych przebojów zmarłego wczoraj piosenkarza jest tak wiele, że trudno wymienić wszystkie

Cymański o Solidarnej Polsce: Brykamy może niesfornie. Ale znamy swoje miejsce w szeregu

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o tarcia w koalicji rządzącej. "Czy nie jest tak, że ogon merda psem?" - dopytywał prowadzący. "Do merdania jeszcze ho ho ho!" - odpowiedział Tadeusz Cymański.

My swoje miejsce w szeregu znamy. Naprawdę, brykamy może niesfornie, ale (...) dopóty dzban wodę nosi, cierpliwość Jarosława Kaczyńskiego jest wystawiona na różne próby - stwierdził. Może za sprawą moich kolegów. Ale na szali jest cały potężny program z nowym ładem w tle - mówił. Zaznaczył, że scenariusz, w którym dojdzie do przedterminowych wyborów jest "mało realny i prawdopodobny".



