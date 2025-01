Gościem Tomasza Terlikowskiego we wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM będzie Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, lider Polski 2050 i kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta RP. Porozmawiamy m.in. o priorytetach prowadzonej przez niego kampanii wyborczej.

Szymon Hołownia gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Wraz z 2025 rokiem nowym gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Tomasz Terlikowski. Już we wtorek 7 stycznia gościem naszego dziennikarza będzie Szymon Hołownia.

Z marszałkiem Sejmu porozmawiamy o priorytetach prowadzonej przez niego kampanii wyborczej. Co w pierwszej kolejności chciałby załatwić, jeśli uda mu się zdobyć fotel prezydenta? Co dalej z zapowiadanym referendum w sprawie aborcji? W jaki sposób marszałek i jego ugrupowanie chcą pomóc Polakom w zakupie pierwszego mieszkania i czy budownictwo socjalne ma szansę na powodzenie?

Zapytamy też o to, co dalej z problemami rolników i w jaki sposób uszczelnić system finansowy w ochronie zdrowia.

Wtorkowa rozmowa naszego dziennikarza z Szymonem Hołownią będzie pierwszą z pięciu rozmów z kandydatami na prezydenta RP. W środę zapraszamy na wywiad ze Sławomirem Mentzenem, kandydatem Konfederacji.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Tomasz Terlikowski gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM

Tomasz Terlikowski związany jest z radiem RMF FM od 2021 roku. To dziennikarz, publicysta, felietonista i autor wielu książek. Do naszego zespołu dołączył jako gospodarz jednego z wydań Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Po roku został także prowadzącym codzienne pasmo w internetowym Radiu RMF24, gdzie od września 2024 r. był także gospodarzem Rozmowy o 7:00.

W ostatnich miesiącach jego gośćmi w rozmowach publicystycznych w RMF FM i Radiu RMF24 byli między innymi:

byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski,

marszałek Sejmu Szymon Hołownia,

prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski,

wicepremier Krzysztof Gawkowski,

ministrowie Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński, Izabela Leszczyna, Sławomir Nitras, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula,

byli ministrowie i ważni politycy PiS - Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Joachim Brudziński,

prokurator krajowy Dariusz Korneluk,

uznane autorytety prawnicze - prof. Andrzej Zoll, prof. Ewa Łętowska.

Przed nami gorący czas kampanii prezydenckiej. To oznacza, że wśród gości Tomasza Terlikowskiego dominować będą ludzie znani ze świata polityki, niezależnie od tego, z jakiego obozu pochodzą. Co ciekawe, w Porannej rozmowie w RMF FM padną pytanie niekoniecznie dotyczące "twardej polityki".

Tomasz Terlikowski będzie zapraszał też ekspertów, którzy swoim komentarzem do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie rozjaśnią słuchaczom RMF FM i RMF24 trudne zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki czy polityki zagranicznej.