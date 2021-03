"Może złamać karierę kilku osób" – tak o zawartości szafy byłego funkcjonariusza SB i UOP, w której znaleziono tajne i poufne dokumenty historyczne, mówi prof. Andrzej Zawistowski, gość Porannej rozmowy w RMF FM. Chodzi o Witolda Z., który w swoim domu ukrywał teczki, wykradane przez lata z archiwum służb specjalnych.

Witold Z. zbierał między innymi dokumenty niemieckich agentów z czasów II wojny światowej. Gość Porannej rozmowy w RMF FM podkreśla, że padają tam konkretne nazwiska oraz biografie tych osób także z czasu powojennego. "To może być przedmiotem handlu, to może być przedmiotem szantażu" - przyznaje historyk z Instytutu Pileckiego.

Podkreśla, że takie dokumenty mogły teoretycznie pojawiać się na czarnym rynku i "tylko na czarnym rynku, bo należą do państwa polskiego i powinny trafić do archiwum".

Prof. Andrzej Zawistowski przytacza przykład oferty, jaka pojawiła się w zeszłym roku. Chodziło o sprzedaż ok. 300 niemieckich dokumentów z getta w Łodzi. "Sprzedający zażądał wtedy 60 tysięcy złotych" - mówi o materialnym aspekcie sprawy.

Zaznacza, że dla historyków i badaczy takie dokumenty są bezcenne. W przypadku byłego esbeka Witolda Z. mogło to być zabezpieczenie na przyszłość, tak jak były nim były dokumenty, jakie trzymał w swojej szafie nieżyjący dziś gen. Czesław Kiszczak. Tamte dokumenty dotyczyły między innymi Lecha Wałęsy i jego podpisu jako TW "Bolek".

Ile takich szaf może być jeszcze? Prof. Andrzej Zawistowski przypomina, że w 1988 roku w SB pracowało ok. 24 tysięcy osób. "Powiedzmy pół procenta tych funkcjonariuszy zadbało o swoją przyszłość, to mamy ponad 100 takich szaf czy pawlaczy gdzieś jeszcze w Polsce ukrywanych. To wszystko są domniemania" - podkreśla.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.