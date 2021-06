„To nie jest klęska PiS-u. To jest wynik mniej więcej przewidywalny. W Rzeszowie zawsze takie wyniki osiągaliśmy" - tak wynik wyborów prezydenckich w Rzeszowie skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski. „To można powiedzieć jest trochę klęska prawicy, bo trzech kandydatów z prawicy między sobą toczyło bój” – dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory na prezydenta Rzeszowa, kwestia Rzecznika Praw Obywatelskich, a także współpraca z Pawłem Kukizem były głównymi tematami Porannej rozmowy w RMF FM.



To jest koalicja parlamentarna - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości określił współpracę z Pawłem Kukizem.

Paweł Kukiz przekonał się, że polityka to jest robienie czegoś dobrego, a ocena bywa różna. Opozycja wszystko krytykuje. On (Kukiz -red.) poszedł do PSL-u, zobaczył jednak różnicę między Polskim Stronnictwem Ludowym a Prawem i Sprawiedliwością i postanowił podjąć z nami współpracę" - przekazał poseł PiS. "Życie trochę weryfikuje oceny. W przypadku artystów to jest normalne - dodał polityk.

Suski o głosowaniu na RPO: Jeszcze się zastanawiam

Jeszcze się zastanawiam na kogo oddam głos w głosowaniu na Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział Marek Suski. Jeżeli będzie dyscyplina klubowa to prawdopodobnie zagłosuję na panią Lidię Staroń - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

"W polityce nie tylko liczy się dyplom doktora prawa, a liczą się głosy. W Senacie niestety jest taki układ, że głos Lidii Staroń może rozstrzygnąć głosowanie" - zauważył polityk. "Tego pana Wiącka to ja w ogóle nie znam. Pierwszy raz o nim usłyszałem, jak został kandydatem na rzecznika" - dodał.

