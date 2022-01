"To nie jest nonsens" - tak wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta mówił w Porannej rozmowie RMF FM o zapowiedziach Solidarnej Polski, żeby zawetować unijny pakiet klimatyczny „Fit for 55”. Już na początku grudnia minister środowiska Anna Moskwa jednak mówiła w RMF FM, że pakietu nie można zawetować. Dzisiejszy rozmówca Roberta Mazurka przekonywał jednak, że jest to możliwe.

