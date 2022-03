"Nie uważam, żeby te rozmowy decydowały o rozstrzygnięciach politycznych i przyszłości" - tak o dotychczasowych rundach negocjacji między Ukrainą i Rosja mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna. "Czy Izrael będzie tym krajem, czy politycy izraelscy będą tymi, którzy potrafią przygotować stół do rozmów ukraińsko-rosyjskich? Myślę, że jest na to szansa, ale to jeszcze nie ten czas" -zaznaczył poseł PO, były szef MSZ. "Na razie to sygnał, że jest miejsce, gdzie można rozmawiać i są pośrednicy, którzy są gotowi doprowadzić do porozumienia" - dodał.