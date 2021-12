„Pokolenie 60-latków powinno odchodzić w stronę doradców, mentorów, a nie decydentów. W polityce potrzebne są silne, młode ręce” – mówił Marek Sawicki w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o powrót Waldemara Pawlaka do krajowej polityki. „Wydaje mi się, że Waldemar Pawlak po kilku latach przerwy, obserwując marazm i wewnętrzną wojnę w polityce– zdecydował się wrócić do polityki. W odróżnieniu od Tuska – dużo mniej mówi i jest znacznie bardziej ugodowy” – komentował polityk PSL-u.





Sawicki za obowiązkowym sczepieniem

Jestem za obowiązkowym szczepieniem - zadeklarował Sawicki pytany, co sądzi o propozycji Lewicy wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19 . Wszyscy naukowcy na świecie powtarzają, że najskuteczniejszym sposobem obrony przed koronawirusem są szczepionki. Ja jestem za. Ja, Marek Sawicki jestem za obowiązkowym szczepieniem - powiedział poseł PSL.

Powinniśmy chronić nie tylko siebie, ale także swoje otoczenie. Nie zakładam maseczki dla siebie, ale po to, bym - jeżeli będę miał koronawirusa - to nie zarażał innych - dodał gość Roberta Mazurka.

Sawicki: Opozycja nie musi być w tej chwili gotowa do przejęcia rządów

Jesteśmy na półmetku. Niby dlaczego opozycja w tej chwili miałaby być gotowa do przejęcia rządów? W normalnym państwie demokratycznym mamy wybory co cztery lata. Więc w tej chwili decyzje podejmuje rząd. Rząd jest odpowiedzialny za pandemię, rząd jest odpowiedzialny za drożyznę, rząd jest odpowiedzialny za wzrost cen energii i paliwa. Za to wszystko jest odpowiedzialny rząd, a nie opozycja - mówił Marek Sawicki pytany o sondaż, w którym większość Polaków nie wierzy, że opozycja byłaby gotowa przejąć dziś władzę w Polsce.

Sawicki był też pytany o to, czy AgroUnia to wrogowie PSL-u.

Cytat Ja myślę, że sprzymierzeńcy. Jeśli chcą współpracować i wspierać Polskę, polską wieś i rolnictwo, to ja jestem gotowy w każdej dobrej sprawie siadać z każdym i rozmawiać. odpowiedział Sawicki.

Zwyczaje świąteczne w rodzinnych Sawicach gościa RMF FM

Robert Mazurek rozmawiał ze swoim gościem także o zwyczajach świątecznych, jakie kultywuje się w Sawicach - wsi, z której pochodzi Marek Sawicki. Polityk przyznał, że - mimo że tradycyjnie choinkę ubierało się dopiero w Wigilię - u niego w domu drzewko już stoi. Choinka naturalna, ale stoi w wodzie, żeby mogła dużej postać - zdradził Sawicki.

Polityk z PSL-u opowiadał także o zwyczaju, zgodnie, z którym zwierzęta gospodarskie karmi się po kolacji siankiem oraz opłatkiem z wigilijnego stołu. Wspominał też, że "żeby się darzyło" kładzie pieniądze pod obrus.

Mimo że Marek Sawicki święta spędza w domu na wsi, niewiele z produktów, które znajdą się na wigilijnym stole są "swojskie". Pytany przez Roberta Mazurka polityk tłumaczył jednak, że żona przygotowuje własne wybory z produktów zakupionych w sklepie.

Robert Mazurek, RMF FM: My, ludzie z gminu, zwracamy się do dziedziców z szacunkiem. Poseł Marek Sawicki z PSL-u.

Marek Sawicki: Dziedzictwo zobowiązuje, zarówno gmin, jak dziedziców. Jeśli patrzymy na dziedzictwo w kontekście chociażby tradycji, wiary, miłości, to możemy także patrzeć na dziedzictwo, które jest też nasze, wspólne - w kontekście naszych wad narodowych.

Wady zostawmy....

Przed świętami nie. Absolutnie o żadnych wadach, bo jesteśmy narodem idealnym.

Będzie dzisiaj o świętach, będzie dużo o świętach, ale najpierw trochę o polityce. "Jest czas na młodszych kolegów, aktywnych w polityce, Rada Naczelna, to nie jest miejsce dla emeryta" - tak grzmiał Marek Sawicki, kiedy Waldemar Pawlak zbliżał się do posady szefa Rady Naczelnie PSL-u, a Waldemar Pawlak wziął i został.

De facto, członek Rady Naczelnej - Marek Sawicki. Niezmiennie uważam, że potrzeba dużo więcej młodych w polityce, choć ta ostatnia Rada Naczelna bardzo mocno się odmłodziła w składzie.

Tak. Waldemar Pawlak ma lat 62 i jest emerytem, a pan ma lat 63 i jest ciągle młody.

Panie redaktorze, ja ciągle powtarzam, że to pokolenie 60-latków już powinno odchodzić w rolę doradców, mentorów, a nie decydentów. Ja przypominam sobie, jak zmienialiśmy Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 90. Wtedy ja, Waldemar Pawlak, czy Kalinowski mieliśmy niespełna po 30, czy trzydzieściparę lat, więc to jest ten czas, kiedy młodzi, aktywni politycy powinni wchodzić w życie publiczne.

A pan się już żegna z polityką? Nie będzie pan kandydował do Sejmu? Nie wierzę.

Jeszcze raz powtarzam. Prof. Kotarbiński wielokrotnie mówił, że żeby w kraju działo się dobrze potrzebne są silne, młode ręce i siwe głowy. W Polskim Stronnictwie Ludowym mamy sytuację, gdzie jest to połączenie - silne, młode ręce w NKW i tu jest Władysław Kosiniak-Kamysz.

A co z Pawlakiem? Czy on myśli o tym - jak pan sądzi? - żeby znów grać pierwsze skrzypce w tej orkiestrze - coraz mniejszej - jaką jest PSL?

Proszę nie narzekać na orkiestrę PSL, a proszę popatrzeć na to, co się dzieje w polityce. Wydaje mi się, że Waldemar Pawlak po kilku latach przerwy, obserwując ten marazm i sytuacje wewnętrznej, głębokiej wojny, zdecydował wrócić do polityki na poważnie. Funkcja przewodniczącego rady daje mu...

Skoro Tusk wrócił, to i on...

Myślę, że nie wzoruje się na Tusku, dlatego, że Waldemar Pawlak - w odróżnieniu od Tuska - dużo mniej mówi i jest o wiele mniej konfliktowy. Warto zauważyć, że Waldemar Pawlak, wracając do polityki jeszcze raz podkreśla, że trzeba zakończyć te spory pomiędzy PO-PiS-em i zacząć budować wokół określonych problemów. Ja rozmawiałem z nim o Radzie Naczelnej i o jej funkcjonowaniu dwa dni temu i on zwraca uwagę na to, że wokół Rady Naczelnej trzeba powołać zespoły problemowe, ale nie tylko składające się z członków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Lewica z kolei wzywa, zupełnie poważnie, do tego, żeby wprowadzić obowiązkowe dla dorosłych szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Wobec abdykacji rządzących w sprawie walki z koronawirusem, każda a propozycja jest warta rozważenia. Ja jestem po dwóch szczepionkach, wszyscy naukowcy na świecie powtarzają, ze najskuteczniejszym sposobem na obronienie się pod koronawirusem są szczepionki. Ale nie są w stu procentach... Zdecydowanie mówię o tym: Ja, Marek Sawicki, jestem za obowiązkowym szczepieniem.

